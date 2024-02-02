Türkiye İzmir'de taksiciye silahlı saldırı olayını konuşuyor İzmir Gaziemir'de bir taksi şoförü, "soğukta üşümesin" diye aldığı müşteri tarafından sırtından vurularak hayattan koparıldı.. Araç kamerasına yansıyan görüntülere saldırganın silahla vurduğu şoföre daha sonra "Kimseye güvenmeyeceksin" diyerek yüzüne vurması da dikkat çekti..

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ensonhaber.com

İzmir'de bir taksi kamerasından yansıyan görüntüler, herkesi dehşete düşürdü...

Vahşi cinayet anbean kameraya yansıdı..

Buca ilçesi Göksu Mahallesi’nden yüzü maskeli müşteriyi "soğukta üşümesin" diye aracına alan 44 yaşındaki taksi sürücüsü Oğuz E., müşterinin yol tarifi üzerine aracını hareket ettirdi.

Taksi sürücüsü Oğuz E., saldırgan müşteri tarafından bir süre yanlış adreslerde gezdirilmesinin ardından, istenilen adrese geldiğini belirterek aracı durdu.

Sırtından vurdu

"Borcumuz ne kadar?” diyen saldırgan, “221 lira kardeş” diyen sürücüye, cebinden para çıkarır gibi yaparak yanındaki tabancayla 3 el art arda ateş etti..

Taksi şoförü acı çekerken araçtaki paraları aldı

Taksi şoförü Oğuz E., saldırı sonrası yan koltuğa devrilip acı çekerken araçtan inen saldırgan, ön tarafa gelerek araçtaki paraları aldı.

"Bazı insanlara güvenmeyeceksin" diyerek tokat attı

Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerin bir kısmında "Bazı insanlara güvenmeyeceksin." dediği duyulan saldırgan, bir ara yaralı taksi şoförüne de tokat atıp, daha sonra aracın dışında dakikalarca bekledikten sonra olay yerinden ayrıldı.

"İnsanı bu havada sokakta mı bırakalım, dışarı buz gibi"

Görüntülerin bir kısmında ise taksi şoförünün, “Ben de arabayı daha yeni aldım. Şoför arkadaşı bıraktım, eve gidiyordum. Çalışmayacağım zaten araba arızalı. Sanayiye bırakacağım sabah arabayı. Soğuk hava alayım dedim. İnsanları yolda bırakmak olmaz. Sen o maskeyi takarsan kimse durmaz abi” derken saldırgan ise “Hastayım ondan takıyorum abi” diyor.

Şoför Oğuz E.'nin ise “Ben alırım niye almayacağım. İnsanı bu havada sokakta mı bırakalım, dışarısı buz gibi.” dediği duyuluyor.

Suç aletiyle birlikte yakalandı

Öte yandan yaklaşık 70 kamera gözünden 110 saatlik görüntüler izlenerek tespit edilen şüpheli D.A. suç aleti ile birlikte yakalandı.