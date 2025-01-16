Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı'ndan refah payı talebi

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Aralık 2024 enflasyon​ verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2024 yılı sonu enflasyon oranı netleşti.

Aralık ayında enflasyon, bir önceki aya göre yüzde 1,03 oranında artarken, yılsonu enflasyonu yüzde 44,38 olarak kaydedildi.

ZAM ORANI BELLİ OLDU

Bu durum, aynı zamanda son altı ayda gerçekleşen yüzde 15,75'lik enflasyon oranıyla birlikte memur​ ve emeklilerin alacağı zam oranlarını da belirledi.

Memur ve memur emeklileri, 2025 yılının ilk altı ayı için toplam yüzde 11,54'lük bir maaş artışı aldı.

ZAM ORANINI BEĞENMEDİLER

Bu oran yüzde 6 toplu sözleşme zammı ve yüzde 5,54 enflasyon farkından oluşuyor.

Ancak memurlar bu zam oranı beğenmezken, günlerdir maaş artışı talebinde bulunuyor.

KAMU-SEN REFAH TALEBİNDE BULUNDU

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında refah payı verilmesi talebinde bulunarak, enflasyon farkının bir zam olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.

Kahveci, enflasyon farkının yalnızca kayıpların telafisi olduğunu ve gerçek bir alım gücü artışı sağlamadığını vurguladı.

Refah payının alım gücünü artırmak için kalıcı hale getirilmesini talep ettiklerini belirten Kahveci, geçmiş yıllarda bu yönde uygulamalar yapıldığını ancak yeterli olmadığını söyledi.

ÇALIŞANLARIN VERGİ DİLİMİ KRİZİ

Ayrıca, çalışanların gelir vergisi dilimleri nedeniyle dezavantajlı bir konumda olduklarına dikkat çeken Kahveci, ocak ayında yapılan zamların nisan ayında gelir vergisi diliminin yüzde 20'ye yükselmesiyle eridiğini ifade etti.

Vergi oranlarının yüzde 15'te sabitlenmesi gerektiğini savunan Kahveci, bu talebin tüm çalışanlar adına önemli olduğunu vurguladı.

RANDEVU TALEP EDECEKLER

Kahveci, refah payı ve vergi düzenlemeleri konusundaki taleplerini iletmek üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan randevu talebinde bulunduklarını da açıkladı.