Türkiye kar altında

81 ilin çoğuna sıra sıra uğrayan kar yağışı, hayatı bazen olumsuz etkilerken bazen de vatandaşa eğlence çıkartıyor. Bazı illerde kar 6 metreyi bulurken, yağışın yeni başladığı illeri derlerdik.

Ülke genelinde hava sıcaklığı giderek düşerken, kar yağışı sırayla her ile uğruyor.

Doğu bölgesindeki bazı illerde sıcaklık sıfırın altında 25'e kadar düşerken, bugün İstanbul'da karlı havaya gözlerini açtı.

Şiddetini artıran yağışlar hayatı olumsuz yönde etkilerken kaza haberleri de hızla gelmeye başladı.

Öte yandan yağışların daha dingin seyrettiği illerde ise durumu fırsata çeviren vatandaşlar beyaza bürünen sokaklarda keyif yaşadı.

ADIYAMAN

Adıyaman da kar yağışından olumsuz yönde etkilenen şehirlerden biri. Gölbaşı ilçesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı nedeniyle ekipler kapanan yolları açarak tuzlama işlemi gerçekleştiriyor.

VAN

Bahçesaray ilçesinde hava sıcaklığının geceleri eksi 20 dereceye kadar düşerken, bölgede 1 metreyi aşan kar kalınlığı, çığ ve tipi nedeniyle yer yer 6 metreye ulaştı. Karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 6 metreyi aştığı bölgede yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

GAZİANTEP

Gaziantep güne yeniden karla uyandı. Yaya ve karayolunda araç trafiğinin güçlükle sağlanabildiği kentte, tramvay hattı da seferlerine devam etti. Ekipler, hava muhalefeti nedeniyle kentteki tüm uçuşları iptal etti.

BARTIN

Kar kalınlığının 1,5 metreyi geçtiği Ulus ilçesinin yüksek köylerindeki araçlar kar altında kayboldu, evlerin çatılarında büyük kar kütleleri oluştu. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede ulaşımı sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

KONYA

Konya'da ise durum farksız. Araçlar trafikte ilerlemekte zorlanıyor. Şehir merkezinde belediye kar küreme araçları ise çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İSTANBUL

İstanbul'da etkisini yeni gösteren kar yağışı kısa sürede tüm kenti sardı. Ulaşımda aksamalar yaşanırken, uzun zamandır beklenen kar yağışının tadını çıkaranlar da oldu. Öte yandan ise kapanan yollar hızla açılırken ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir yanda kar esareti devam ederken, diğer yanda ise çocuklar kar yağışını eğlenceye çevirdi.

ANKARA

Başkentte hava sıcaklığı eksi 3 dereceye kadar düşerken Çankaya ilçesindeki Kuğulu Park'ın da kartpostallık görüntüler çıktı. Bazı kısımları donan havuzdaki fıskiyelerden çıkan suyun buz yığını oluşturduğu görüldü.

KİLİS

Kilis'te gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini gözle görülür şekilde artırmaya devam ediyor. Bazı bölgelerde yollar kapanırken, kar küreme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

BOLU

Yoğun kar, D-100 kara yolunun Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor.

Elmalık mevkisinde uygulama yapan trafik ekipleri, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için tırların İstanbul istikametinde Bolu Dağı geçişine izin vermiyor. Kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı bölgede, Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

ZONGULDAK

Meteoroloji İl Müdürlüğü, devam eden kar yağışlarıyla birlikte istasyonlarda kaydedilen kar yükseklik değerleri ile radar sisteminden alınan son verileri paylaştı. Verilere göre Zonguldak merkezde kar kalınlığı 39 santimetreye ulaştı. Kozlu ilçesinde 7 santimetre, Çaycuma ilçesinde 28 santimetre, Beycuma beldesinde 43 santimetre olarak kaydedildi. En yüksek kar kalınlığı radar mevkisinde 82 santimetre olarak ölçüldü.