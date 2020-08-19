Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz kaynağı keşfetti

Dünyadan gelen tüm tehditlere rağmen sondaj çalışmalarına ara vermeyen Türkiye, Karadeniz'de mutlu sona ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Doğu Akdeniz'de ve Karadeniz'de sondaj çalışmaları büyük bir kararlılıkla devam ediyordu.

Amerika'dan Avrupa'ya kadar birçok ülke Türkiye'yi sondaj çalışmalarını durdurma konusunda küstahça tehdit etti.

Baskılara boyun eğmeyen Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yaptığı açıklamayla birlikte yeniden büyük bir heyecanlı bekleyişin içine girdi.

Erdoğan, büyük bir müjde için cuma gününü işaret etti.

Bu açıklama dünyada da büyük ses getirdi.

DOĞALGAZ'I SONUNDA BULDUK

Amerika'da yayın yapan Bloomberg, Türkiye'nin Karadeniz'de enerji kaynağı keşfettiğini yazdı.

Euronews ise Türkiye'nin doğalgaz kaynağı keşfettiğini duyurdu.

TUNA NEHRİ ÇIKIŞINDA VE TRAKYA KIYILARINDAKİ KIYIKÖY'DE...

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya da aldığı bilgileri köşesinden duyurdu.

Sarıkaya, "Türkiye bir süredir sondaj çalışmalarını yaptığı Tuna Nehri çıkışındaki Tuna-1 ve Trakya kıyalarındaki Kıyıköy'de önemli doğalgaz kaynağı keşfetti." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ MÜJDE

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü ikinci müjde olarak koronavirüs aşısı çalışmalarında alınan sonucu duyuracağı ifade edildi.

Erdoğan: Cuma günü bir müjde vereceğiz VİDEO