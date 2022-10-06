Türkiye karşıtlığı videosuyla gündem olan KKTC'li vekil Doğuş Derya'ya başka bir konuşmasında parlamentoda gösterilen tepki, sosyal medyada beğeni topladı.

KKTC Parpamentosu'nda Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya'nın, Türkiye'yi hedef aldığı konuşması gündem oldu.

Adada iki toplumlu çözümü savunduklarını söyleyen ve silahsızlanma adına Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de karşı çıkan Derya, Türkiye'ye yönelik şu ifadeleri kullandı:

"KKTC'yi önce Türkiye tanısın"

"Biz bu ülkede silahlanmaya karşı, her türlü militarist harekete karşı, siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federal çözümü savunmaya devam edeceğiz. İsteyen istediği yerde hamasetini yapsın.

KKTC'yi tanıyın demiş Sayın Erdoğan. Önce kendileri tanısınlar lütfen. Bu ülkede ayrı bir devlet olduğunu, bu ülkenin kurumları olduğunu, bu ülkenin parlamentosu olduğunu lütfen kendileri tanısınlar önce."

Türkiye karşıtı KKTC'li vekile parlamentoda tepki VİDEO



Eski görüntüleri ortaya çıktı

Sık sık kürsüye gelerek buna benzer konuşmalar yapan vekinin sözleri üzerinden tartışmalar devam ederken Derya'nın, daha önce yaptığı bir konuşma ortaya çıktı.

Kürsüden slogan atarak indi

Görüntülerde yine üst perdeden KKTC ve Türkiye değerlerine yönelik sözler kullanan Derya, konuşmasını "Faşizme karşı omuz omuza" sloganı ile bitiriyor.

Sabrı taşan vekil peçete fırlattı

Son sözleriyle birlikte zafer işareti de yapan Derya'yı konuşması boyunca sabırla dinleyen parlementerlerden biri ise bu slogan üzerine daha fazla dayanamayarak kürsüden ayrılan Derya'ya masadan aldığı peçeteyi fırlatıyor.

Ortam bir anda gerildi

Bir anda gerilen ortamda vekillerin arasına diğer parlamenterler girerek ortamı sakinleştiriyor.

Bu görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük destek aldı. Peçeteyi fırlatan vekil için olumlu yorumların yapıldığı paylaşıma beğeni yağdı.