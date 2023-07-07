Türkiye kavruldu! Hafta sonu yurdun birçok noktasına yağmur geliyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca yüksek sıcaklıkların yaşandığı yurdun birçok noktasına, hafta sonu yağışlı hava müjdesi verdi. Hava sıcaklıkları Ankara'da 23, İstanbul'da 28 dereceye kadar düşecek.

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Sıcaklıklar başladı.

Yurt genelinde etkili olan sıcaklıkları, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Kurban Bayramı süresince normal seyreden hava sıcaklıkları, bayram sonrası ise mevsim normallerinin üzerine çıktı.

Sıcaklık rekoru kırıldı

Öyle ki özellikle hafta başından bu yana dünyada sıcaklık rekoru kırıldı.

Önce 3 Temmuz ardından 4 Temmuz dünyanın en sıcak günü ilan edildi. Vatandaşlar serinlemek için çare ararken iyi haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.

Yağışlı hava geri dönüyor

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ülke genelinde parçalı ve yer yer bulutlu olması bekleniyor.

Birçok ilde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olması tahmin ediliyor.

Yarın, Marmara, Ege'nin iç ve kuzey kesimleri, Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Adana ve Osmaniye çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise kuvvetli olması öngörülüyor.

Hafta sonu sıcaklık düşecek

Pazar günü, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz ve Ege'nin iç kesimlerinde yağış görülecek. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Çorum, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalarak kuzey ve iç bölgelerde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava sıcaklıkları Ankara'da 23, İstanbul ve Samsun'da 28, Erzurum'da 25 dereceye kadar düşecek.