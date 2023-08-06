Türkiye kavruldu! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta boyunca yüksek sıcaklıkların yaşandığı yurdun birçok noktasında, sıcaklığın giderek artmaya devam edeceğini belirtti.

AA & Ensonhaber

2023 yazı hafızalardan silinmeyecek...

Kurak geçen kış mevsiminin ardından yaz sezonuna yüksek nemle girildi.

Aşırı sıcaklıklar dünyayı etkisi altına alırken, Türkiye'de de hissedilir oldu.

Vatandaşları bunaltan sıcaklık

Öyle ki mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava, özellikle tatil beldelerinde bunaltıcı seviyeye ulaştı.

Bu durum vatandaşları etkilediği kadar hayvanları da olumsuz etkiledi.

Tatilciler zaman zaman serinlemek için kendilerini serin sulara bırakırken, deniz suyunun sıcaklığı da yeterli olmadı.

Böylelikle kent meydanlarında, sahillerde durgunluk gözlemlenmeye başladı.

4-8 derece artacak

Giderek artan sıcaklıkların ardından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava tahmini geldi.

Yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının giderek artması bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenen sıcaklığın, 4 ila 8 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojinin kentteki bazı merkezlerde yaptığı ölçümlerde nem oranında artış görülürken sıcaklık kent sakinlerinin bunaltıcı bir gün yaşamalarına neden oluyor.

Haziran ayından bu yana hava sıcaklığı bazı bölgelerde 40 dereceyi aştı.

İstanbul'da hissedilen sıcaklık zaman zaman 38 dereceye ulaştı.

Sıcaklık rekoru kırıldı

Bu yıl dünyada sıcaklık rekoru da kırıldı.

Önce 3 Temmuz ardından 4 Temmuz dünyanın en sıcak günü ilan edildi.

Vatandaşlar serinlemek için çare ararken iyi haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden geldi.