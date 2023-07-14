Türkiye kavruluyor! İşte serinlemek için birkaç öneri... Yurdun büyük bir bölümünde aşırı sıcaklar yaşanırken, vatandaşlar serinlemenin yollarını aramaya koyuldu. Sizler için birkaç öneri derledik.

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Türkiye’de kavurucu sıcaklar hakim.

Son dönemlerin en sıcak günleri yaşanırken, vatandaşlar serinlemenin yollarını arıyor.

Peki uykuları kaçıran sıcak hava ile nasıl başa çıkılır?

İşte birkaç öneri;

Dışarıdaki hava ev içerisindeki havaya oranla biraz daha soğuk olduğunda pencereye nemli bir çarşaf asın.

Dışarıdan gelen esintiler buharlarlaşan su ile soğuyarak minik bir esinti yaratabilir.

Buzlu çözümler

Bir diğer öneri ise buzlar. İçeceğinize koyarak serinleyebileceğiniz buzları, vantilatörün önüne koyarak esinti yaratabilirsiniz. Buz eriyip buharlaştıkça serinletecektir.

Buzdolabında su dolu bir sprey şişesi bulundurabilirsiniz. Bunaldığınız anlarda üzerinize püskürterek ferahlayın.

Ayrıca en önemli noktalardan biri de sıvı kaybı. Sıvı kaybını önlemek için bol bol sıvı tüketin.

Gülsuyu ile bileklerinizi ıslatın

Vücut ısınını düşürmek için kendinizi ıslatmaya bileklerinizden başlayın. Bu, serinleme sürecini hızlandıracaktır.

Bir çorap içerisine pirinç doldurun. Çorabı iki saat boyunca dondurucuda tuttuktan sonra vücudunuza kompres yaparak serinleyebilirsiniz. Pirinç, yoğun ve nişastalı olduğu için soğuğu uzun süre muhafaza eder.

Buzdolabınızda sakladığınız gülsuyunu dışardan geldiğinizde bileklerinize ve kasıklarınıza sürün.