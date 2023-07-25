Türkiye kavruluyor! Uzmanından 'güneş çarpması' için öneriler Aşırı sıcaklıkların etkili olduğu günlerde, uzmanlar güneş çarpmasına dikkat çekerek özellikle çocuklu ailelere uyarılarda bulundu. İşte güneş çarpmasının belirtileri ve alınması gereken önlemler...

AA & Ensonhaber

Dünya kavurucu sıcaklıkların etkisi altında.

Türkiye de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığından nasibini alıyor.

Geçtiğimiz haftalardan bu yana yükselerek devam eden sıcaklık, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Nemle birlikte dayanılmaz bir hale gelen sıcaklık seviyesinin olumsuz yanları da bulunuyor.

Bunlardan biri de 'güneş çarpması.'

Peki güneş çarpması nedir?

Aşırı sıcak sonucu beden ısısını ayarlayan mekanizmanın bozulmasına bağlı meydana gelen bir rahatsızlıktır.

Belirtileri

Ateş 39-41 dereceye kadar çıkabilir.

Düzensiz kalp atışı.

Şiddetli baş ağrısı.

Bulantı ve kusma.

Davranış, anlama ve algılama bozuklukları.

Nasıl korunmalı

Zorunlu olmadıkça 11.00 - 16.00 saatleri arasında dışarıya çıkılmamalı.

Aşırı sıcaklarda gölgede bulunulmalı, ağır işler ve spor yapılmamalı.

İnce, açık renkli bol elbiseler giyilmeli.

Şemsiye veya geniş kenarlı şapka kullanılmalı.

Bol bol sıvı tüketilmeli.

Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalı.

"Bilinç kaybı gibi ciddi belirtiler oluşabilir"

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Alpaslan Taşkın, aşırı sıcakların çocuklarda ciddi sorunlara neden olduğunu belirtti.

Sıcak havalarda çocukların aşırı terleme sonucu daha fazla su kaybı yaşadığını belirten Taşkın, şu ifadeleri kullandı:

Çok sıcak havalar çocukları aşırı ısıya maruz bırakabilir. Isı çarpmasında, hızlı nabız, baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, kusma, bayılma ve hatta bilinç kaybı gibi ciddi belirtiler oluşabilir. Acil tıbbi müdahale gerektirebilir. Güneş ışınlarına maruz kalmak, cilt yanıkları yapabilir. Uzun süreli güneşe maruz kalmak cilt kanseri riskini de artırabilir. Hava kirliliğini artırabilir ve çocuklarda solunum sorunları oluşturabilir. Astım ve diğer solunum yolu rahatsızlıkları olan çocuklar risk grubunda.



Yüksek ateş vakaları artabilir. Bunun nedeni ise vücut sıcaklığının dengelenmesinde zorluk yaşanması. Bu nedenle sıcak havalarda çocukların dışarıda uzun süre vakit geçirmelerinden kaçının, sıvı alımına dikkat edin. Eğer çocuğunuzda sıcak hava ile ilgili ciddi bir sağlık sorunu gözlemlerseniz vakit kaybetmeden doktora başvurun.

"Çocuğunuzun sıvı alımını destekleyin"

Taşkın, sıcakların sebep olabileceği risklerden korumak için neler yapılması gerektiğini de şöyle özetledi: