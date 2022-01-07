Türkiye Kazakistan uçuşları iptal mi, ne zamana kadar? Duyuru geldi!

Türkiye Kazakistan uçuşları iptal mi, ne zamana kadar? Duyuru geldi!

Kazakistan'da yaşananlar nedeniyle THY’den Kazakistan uçuşlarına ilişkin açıklama geldi. Peki uçuşlar iptal mi oldu, ne zamana kadar? İşte son gelişmeler...

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın ardından Kazakistan'da başlayan protestolar, adeta ülkeyi karıştırdı.

Halkın sokaklara dökülmesiyle birlikte bölgede çatışmalar da yaşanıyor.

Ülkede protestocuların bazı şehirlerdeki havalimanlarını işgal etmesi sonrası dünden itibaren iptal edilen uçuşlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Kazak yolcular ise bir türlü ülkelerine dönemiyor.

Bu nedenle ülkeye uçuşu olanlar için yeni bir karar alındı. THY uçuşları iptal ettiğini duyurdu.

Kazakistan uçuşu için bileti olanlar, uçuşların son durumuna dair bilgileri takip ediyor.

KAZAKİSTAN UÇUŞLARI İPTAL Mİ OLDU?

Türk Hava Yolları (THY), Kazakistan'da yaşanan olaylar nedeniyle tüm yolcu seferlerini 9 Ocak'a kadar iptal etti.

Alınan bilgiye göre, bu ülkede yaşanan protestolar nedeniyle THY planladığı seferleri icra etmeme kararı aldı.

Bu kapsamda, 9 Ocak'a kadar Kazakistan'a yapılacak tüm tarifeli seferler durduruldu.