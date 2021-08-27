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    Türkiye korona haritasında İstanbul mavi oldu

    Türkiye korona haritasında İstanbul mavi oldu

    Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği Kovid-19 Risk Haritası'nda, İstanbul aşılamada yüzde 75 oranını geçerek mavi renge döndü.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2021 - 20:31
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    Türkiye'nin koronavirüsle verdiği mücadele kapsamında yapılan aşılamalar hızlı bir şekilde devam ediyor.

    Aşılama oranlarına göre kırmızı ilin kalmadığı Kovid-19 Risk Haritası'nda, İstanbul'dan da sevindiren haber geldi.

    İSTANBUL MAVİ OLDU

    Son bir haftada aşılama oranının yüzde 75'in üzerine çıktığı İstanbul, sarıdan maviye döndü.

    Türkiye korona haritasında İstanbul mavi oldu #1

    UYGULANAN DOZ MİKTARI 92 MİLYONU AŞTI

    Öte yandan; Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 47 milyon 528 bin 894, 2. doz uygulanan aşı miktarı 36 milyon 388 bin 775, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 8 milyon 268 bin 21 oldu.

    Toplam uygulanan doz miktarı ise 92 milyon 391 bin 3.

    Türkiye korona haritasında İstanbul mavi oldu #2

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