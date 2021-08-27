Türkiye korona haritasında İstanbul mavi oldu

Sağlık Bakanlığı'nın güncellediği Kovid-19 Risk Haritası'nda, İstanbul aşılamada yüzde 75 oranını geçerek mavi renge döndü.

Türkiye'nin koronavirüsle verdiği mücadele kapsamında yapılan aşılamalar hızlı bir şekilde devam ediyor.

Aşılama oranlarına göre kırmızı ilin kalmadığı Kovid-19 Risk Haritası'nda, İstanbul'dan da sevindiren haber geldi.

İSTANBUL MAVİ OLDU

Son bir haftada aşılama oranının yüzde 75'in üzerine çıktığı İstanbul, sarıdan maviye döndü.

UYGULANAN DOZ MİKTARI 92 MİLYONU AŞTI

Öte yandan; Toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 47 milyon 528 bin 894, 2. doz uygulanan aşı miktarı 36 milyon 388 bin 775, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 8 milyon 268 bin 21 oldu.

Toplam uygulanan doz miktarı ise 92 milyon 391 bin 3.