Türkiye, kum ve toz fırtınaları iddiasıyla ilgili İran'a yanıt verdi

Türkiye, kum ve toz fırtınaları iddiasıyla ilgili İran'a yanıt verdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, "Türkiye’deki barajların coğrafyamızda kum ve toz fırtınalarına neden olduğu iddiaları bilimsellikten uzaktır" dedi.

İran, son dönemde kum ve toz fırtınalarıyla konuşuluyor.

Ülkedeki çevre sorunları ve başkent Tahran'da zirveye ulaşan hava kirliliği nedeniyle Türkiye hedef alındı.

Türkiye'de inşa edilen barajların, söz konusu sorunlara yol açtığı şeklinde sıradışı iddialar öne sürüldü.

"Bilimsellikten uzak"

İran'dan yapılan açıklamalara Ankara'dan yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, iddialara İran medyasında yoğun bir biçimde yer verildiğini ve konunun siyasiler tarafından da gündeme getirildiğini anımsattı.

Bilgiç, Türkiye’deki barajların bölgede kum ve toz fırtınalarına neden olduğu iddialarının bilimsellikten uzak olduğunun altını çizdi.

"Afrika ve Orta Doğu kaynaklı çöl tozları"

"Kum ve toz fırtınaları büyük ölçüde doğal bir olgudur ve bu bütün çevrelerce kabul edilmektedir." diyen Bilgiç, şunları söyledi:

"Türkiye’yi ve İran’ı etkileyen kum ve toz fırtınalarının asıl sebebi, dünyadaki en önemli iki toz kaynağı olan Afrika ve Orta Doğu kaynaklı çöl tozlarıdır.

Esasen bu fırtınaları iklim değişikliğinin tetiklediği arazi tahribatı, ormansızlaştırma, çölleşme ve kuraklık da artırmaktadır.





"Türkiye'yi suçlamak gerçekçi değil"

Kum ve toz fırtınalarının önlenmesi ve olumsuz etkilerinin hafifletilebilmesini teminen her ülkenin öncelikle üzerine düşeni yapması, su ve toprak kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı yönünde gerekli adımları atması gerekmektedir.

Tahran yönetiminin bu tarz sorunlarda Türkiye’yi suçlaması, sorunların çözümü için gerçekçi bir yaklaşım değildir.





İran'a akılcı ve bilimsel iş birliği çağrısı



Su konusuna bütünüyle insani açıdan yaklaşan Türkiye, sınıraşan suların kıyıdaş ülkeler arasında anlaşmazlıktan ziyade, bir iş birliği unsuru olduğuna inanmaktadır.

Ülkemiz, bugüne kadar aşağı kıyıdaş ülkelerin ihtiyaçlarını gözeten ve uluslararası hukuka saygılı bir anlayışla hareket etmiş, bundan sonra da bu anlayışı sürdürmeye devam edecektir.

Türkiye, bu konuya ilişkin olarak, İran ile akılcı ve bilimsel her türlü iş birliğine açıktır."