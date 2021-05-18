Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor Beşiktaş final maçına saatler kala futbolseverler, Türkiye Kupası final maçı hangi kanalda, seyircili mi? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte detaylar...

Antalyaspor ve Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde karşı karşıya geliyor.

Futbolseverler, Türkiye Kupası finali hangi kanalda, saat kaçta, seyircili mi oynanacak? sorularına yanıt aramaya başladı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu, final müsabakasının yapılacağı Gürsel Aksel Stadı kapasitesinin üçte 1’i oranında seyirci alınacağı duyurmuştu.

Kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte bu kararda bir değişiklik olup olmayacağı merak edilirken TFF’den Ziraat Türkiye Kupası final maçına ilişkin son dakika açıklaması geldi.

Peki Ziraat Türkiye Kupası final maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası final maçı seyircili mi? İşte detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

İzmir'deki Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Türkiye Kupası final müsabakası, saat 20:45'te A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Beşiktaş geçtiğimiz Cumartesi günü aynı stadda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek Türkiye Süper Ligi şampiyonluğunu kazanmıştı. Şimdi yine aynı stadda bu defa Türkiye Kupası'nı kazanmak için mücadele gösterecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇINA SEYİRCİ ALINACAK MI?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında bugün İzmir'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde seyirci sayısının düşürüldüğünü duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, daha önce finale stat kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınmasına ilişkin kararın tekrar değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge sonrasında alınan yeni karara ilişkin, şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığının 16 Mayıs tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran tarihine kadar devam edecek 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' genelgesi sonrasında, Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250'şer kişilik kontenjan ayrılmıştır."





ANTALYASPOR'DAN FİNAL MAÇI AÇIKLAMASI

"18 Mayıs Salı günü Beşiktaş JK ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin seyircisiz olacağı tarafımıza iletilmiştir. Taraftarımız ile bir arada olamayacağımızı üzüntü ile belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız."

