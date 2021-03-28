Türkiye-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Letonya milli maçı hangi kanalda? Muhtemel 11..

Türkiye-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-Letonya milli maçı hangi kanalda? Muhtemel 11..

Hollanda ve Norveç galibiyetlerinin ardından Türkiye-Letonya maçı gündemdeki yerini aldı. Futbolseverler, Türkiye-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta? sorularına yanıt arıyor.

Grubun favorileri arasında yer alan Hollanda’yı 4-2, ardından da grubun güçlü takımlarından Norveç’i ise 3-0 mağlup eden A Milli Takım, iki maçta toplamda 7 gol attı.

Grupta 2'de 2 yaparak liderlik koltuğuna oturan Ay-Yıldızlılar, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında ise Letonya ile karşı karşıya gelecek.

Müsabakayı Polonyalı hakem Daniel Stefanski yönetecek. Stefanski'nin yardımcılıklarını Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Aristotelis Diamantopoulos olacak.

Futbolseverler, Türkiye-Letonya maçının ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Muhtemel 11 de merak edilen konular arasında yer alıyor.

Peki, merakla beklenen Türkiye-Letonya maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Türkiye-Letonya milli maçı hangi kanalda? İşte, milli maça dair detaylar ve muhtemel 11..

TÜRKİYE-LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

30 Mart Salı günü oynanacak Türkiye-Letonya karşılaşması, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak ve TRT SPOR ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

Teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, Letonya maçı öncesinde 29 Mart Pazartesi günü saat 17.30'da, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 18.00'da yapacak.

MİLLİ TAKIM MUHTEMEL 11

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Ozan, Umut Meraş, Okay, Ozan, Hakan, Yusuf, Kenan, Burak Yılmaz.