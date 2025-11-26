Türkiye, Libya dosyasını açıyor: Karşılıklı kritik temaslar gerçekleşti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Libya ve Türkiye arasında yeni dönem...

İki ülke arasında karşılıklı yapılan ziyaretler ilişkilerin seyrini değiştirdi.

İLK ZİYARET YERLİKAYA'DAN

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) İçişleri Bakanı İmad et-Trabelsi, başkent Trablus’ta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ağırladı.

Türkiye ve Libya arasında güvenlik alanındaki iş birliğini büyüten görüşme, çok sayıda üst düzey güvenlik yetkilisinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantıda karşılıklı çıkar başlıklarında ortak koordinasyon, hedefli eğitim programları ve Libya İçişleri personelinin kapasitesinin artırılması ele alındı.

Düzensiz göçle mücadele, sınır güvenliği ve Türkiye’nin uzmanlığından yararlanma başlıkları görüşmenin merkezinde yer aldı.

TÜRKİYE ZİYARETİ HAFTER TEMASLARININ HEMEN ARDINDAN GELDİ

Ali Yerlikaya’nın Trablus çıkarması, General Halife Hafter'in oğlu ve Libya Ulusal Ordusu (LUO) Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter’in Ankara’da siyasi ve askeri görüşmeler yürütmesinin hemen ardından gerçekleşti.

Saddam Hafter’in, Türkiye’de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile yaptığı temaslarda askeri iş birliği ve bölgesel güvenlik sorunları gündeme geldi.

LUO açıklamasında, iki ülke arasında askeri iş birliğini güçlendirecek yolların konuşulduğu ifade edildi.

Trablus, sınırların güvenliğini sağlama ve eğitim konusunda Türkiye’nin uzmanlığından yararlanmayı düşünüyor.

"GÜVENLİK PLANIMIZ AŞAMALI, TÜRKİYE İLE KAPASİTE ARTIRIYORUZ"

İçişleri Bakanı Trabelsi, ülkenin son yıllarda yaşadığı siyasi ve güvenlik sarsıntılarına rağmen bakanlığın büyük çaba gösterdiğini dile getirdi.

Libya’nın Avrupa ve Afrika ülkeleriyle doğrudan iletişim kanallarını aktif tuttuğunu söyleyen Trabelsi, yasadışı göç konusuna özel önem verildiğini kaydetti.

Trabelsi, bakanlığın güvenlik planının aşamalı bir sistem içerdiğini belirtti: sınırların güvenliği, çöl ve şehirlerin güvenliği ve son aşamada kıyıların korunması.

Ayrıca göçmenler için gönüllü geri dönüş programlarının uygulandığını, insan kaçakçılığına karışan organize suç ağlarının takip edildiğini aktardı.

TÜRKİYE’NİN DENEYİMİ MASADA

Libya İçişleri Bakanlığı, Bakan Yerlikaya’nın Libya’nın güvenlik çabalarını övdüğünü ve Türkiye’nin düzensiz göçle mücadelede elde ettiği sonuçları paylaştığını duyurdu.

ANKARA’DA SÜRPRİZ BULUŞMA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz günlerde Ankara’daki Bakanlık merkezinde Libya’daki Haftar güçlerinin Komutan Yardımcısı Saddam Haftar’ı kabul etti.

Türkiye ile Libya arasındaki diplomasi trafiği hızlanırken, Trablus–Ankara hattındaki güvenlik ve siyasi temaslar yeni bir aşamaya taşındı.

Haftar güçlerinin basın ofisi, Saddam Haftar’ın resmi ziyareti kapsamında Fidan ile karşılıklı çıkarları ilgilendiren çeşitli dosyaları değerlendirdiğini aktardı.

Görüşmede bölgesel gelişmeler ve iki ülke arasında iş birliğini artıracak başlıklar ele alındı.

TÜRKİYE–LİBYA TEMASLARI YOĞUNLAŞTI

Türk medyası, Saddam Haftar’ın Ankara’daki temaslarını sürdürdüğünü duyurdu.

Saddam Haftar’ın nisan ayındaki ilk buluşmasının ve temmuz ayında Türk Savunma Bakanı ile yaptığı ikinci görüşmenin ardından bu yıl Türkiye’ye gerçekleştirdiği üçüncü resmi ziyaret oldu.

PETROL TÜKENİNCE LİBYA TÜRKİYE’YE YÖNELDİ

Kuzey Afrika’nın zengin petrol rezervleriyle bilinen Libya, artan elektrik talebi karşısında Türkiye’nin desteğine yöneldi.

Ülke, yenilenebilir enerjiye geçişte ihtiyaç duyduğu teknoloji ve yatırımı Türkiye’den sağlamayı hedefliyor.

Libyalı uzmanlar, Türkiye’nin enerji dönüşümünde kilit rol üstleneceğini söyledi.

"TÜRK ŞİRKETLERİNE ÖNCELİK VERİYORUZ"

Libya Yenilenebilir Enerji Kurumu Başkanı Abdusselam el-Ensari, Türkiye ile enerji alanındaki ilişkilerin tarihsel bağlardan beslendiğini dile getirdi.

Ensari, elektrik ve yenilenebilir enerji projelerinde Türk şirketleriyle çalışmak istediklerini belirterek şu ifadeyi kullandı:

Yenilenebilir enerji stratejimiz kapsamında Türk şirketlerine öncelik veriyoruz. İki ya da üç büyük Türk şirketiyle birden fazla proje görüştük. Bu ilişkileri güçlendirmeyi ve gerçek projelere başlamayı umuyoruz.

Ensari, insan kaynakları, elektrik bağlantıları ve performans mükemmeliyeti gibi alanlarda ortak projelerin yürütüldüğünü, Türk şirketlerini Libya’ya gelmeye teşvik ettiklerini söyledi.

YENİ MUTABAKAT ZAPTI YOLDA

Libya Elektrik ve Yenilenebilir Enerji İşlerinden Sorumlu Başbakan Danışmanı Usame ed-Durat, çok sayıda Türk şirketiyle temas halinde olduklarını açıkladı.

Durat, güneş paneli ve rüzgar türbini üretiminde Türk şirketlerinin öncü olduğunu belirterek şunları söyledi:

Yenilenebilir enerji alanındaki bilgi birikiminin Libya’ya transferi için mutabakat zaptı imzaladık. Türkiye bu alanda lider konumda. Rüzgar ve güneş enerjisine yatırım konusunda Türkiye ile yeni bir mutabakat zaptı için temas halindeyiz.

Durat, Doğu Trablus’ta yenilenebilir enerji yatırımları için özel bir alan tahsis edildiğini, bu projelerde Türk şirketlerinin büyük rol oynayacağını ifade etti.

ELEKTRİK BAĞLANTISI DA GÜNDEMDE

Libya’nın Güney Avrupa ve Akdeniz ülkeleriyle elektrik bağlantısı için mutabakatlar imzaladığı belirtilirken, Türkiye ile elektrik hattı konusunda da çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Durat, Türk şirketlerinin Libya elektrik şebekesinde kritik bir ortak olduğunu vurguladı.