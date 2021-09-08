Türkiye-Mısır istişarelerinin ikinci turu sona erdi

Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci tutunda taraflar ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına karar verdi.

Türkiye ile Mısır arasında yürütülen ilişkileri normalleştirme görüşmeleri devam ediyor.

Sürecin ikinci turunda Ankara'da taraflar arasında bir görüşme daha gerçekleştirildi.

"İLAVE ADIMLAR ATILMASINA YÖNELİK ARZULAR TEYİT EDİLDİ"

Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınlayarak tarafların ilişkileri normalleştirme arzularını teyit ettiğini ve ilave adımlar atılması yönünde karar alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye-Mısır İstişarelerinin ikinci turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmiştir. Taraflar, ele alınan konularda ilerleme sağlanmasına ve ilişkilerin normalleştirilmesini teminen ilave adımlar atılmasına ilişkin arzularını teyit etmiş, istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kalmışlardır." ifadelerine yer verildi.