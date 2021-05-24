Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 için geri sayım..

Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 için geri sayım..

Futbolseverler, EURO 2020 öncesinde A Millilerin çıkacağı son karşılaşma olan Türkiye Moldova hazırlık maçının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta?

Ay Yıldızlı Milli Takım, 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlıklarına Antalya'da başlıyor.

EURO 2020 turnuvası öncesi Antalya'da 3 hazırlık maçı oynayacak olan A Millilerimiz, ilk etapta 27 Mayıs Perşembe günü kardeş ülke Azerbaycan ile karşılaşacak.

Milli takım, 2 Haziran'da ikinci etap kamp çalışmaları için Antalya'dan Almanya'ya hareket edecek. Almanya'nın Harsewinkel kasabasındaki Klosterpforte Otel'de kampa girecek milliler, Moldova ile de karşı karşıya gelecek.

Bu noktada futbolvseverler, Türkiye Moldova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yaymlanacak sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Türkiye Moldova milli maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 aday kadrosunda kimler var? İşte detaylar...

TÜRKİYE MOLDOVA MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ay-yıldızlı kafile, 2 Haziran Çarşamba günü, Antalya'dan Almanya'nın Paderborn kentine hareket edecek.

10 Haziran'a kadar Almanya'nın Harsewinkel kentindeki Klosterpforte Oteli'nde çalışmalarını sürdürecek olan milliler, bu kampta 3 Haziran Perşembe günü Paderborn Stadı'nda TSİ 20.00'de Moldova ile son hazırlık karşılaşmasını oynayacak.

A Milli Futbol Takımı, 10 Haziran Perşembe günü Almanya'dan Roma'ya geçerek Lifestyle Hotel'de kampa girecek.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Kaleciler: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Defans: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meraş (Le Havre), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)

Orta saha: Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Halil Akbunar (Göztepe), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil Dervişoğlu (Galatasaray).