Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan 15 Temmuz sürüşü

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Motosiklet tutkunları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yola çıktı, Ankara'daki törene katılıp, Niğde'ye kadar devam edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" İstanbul'dan başladı.

Motosiklet tutkunları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir araya gelerek buradan konvoy halinde Ankara'ya doğru hareket etti.

ANKARA'DA TÖREN

Saat 06.00'da başlayan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Sürüşü" kapsamında sürücüler, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu'dan geçerek Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı önündeki anma törenine katılacak.

ÖMER HALİSDEMİR'İN MEZARINDA SON BULACAK

Ankara'daki törenin ardından konvoy, Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesindeki kabrine doğru hareket edecek.