Türkiye Narin'e ağlıyor: Sunucu Sena Alkan gözyaşlarını tutamadı Dün Diyarbakır'da cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın cenaze töreni haberini sunan Habertürk sunucusu Sena Alkan, gözyaşlarına hakim olamadı.

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Haber Merkezi

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra kahreden haber geldi.

Küçük kızın cansız bedeni, dün köyün yakınında bir dere yatağında çuval içinde bulundu.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Narin'in annesi, babası ve kardeşinin de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, otopsi işleminin tamamlandığını ve alınan örneklerin incelenmesinin ardından kesin ölüm nedenine dair bir rapor hazırlanacağını belirtti.

SENA ALKAN KAYITSIZ KALMADI

Tüm Türkiye'nin kanını donduran olay karşısında Habertürk sunucusu Sena Alkan da kayıtsız kalmadı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sunucu Sena Alkan, cenaze töreninin yapıldığı anlardaki canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.

Kendisi için çok zor bir yayın olduğunu belirten Alkan, küçük Narin'in katillerinin bulunmasını talep etti.

"O ARTIK HEPİMİZİN EVLADI"

Alkan, "Özür diliyorum ama bir ev eşyası günü, utanmazca, acımasızca, vahşice bir dere kenarına konulan bedeni şimdi musalla taşında, mezarlığa taşınıyor. Anne, baba, ağabeyler, en yakınları bu cenazede yok ama o artık hepimizin evladı" ifadelerini kullandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopside alınan örneklerin bazıları incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yollandı.

Narin'in cansız bedeni, ağabey Baran Güran'a teslim edildi. Cenaze bugün köyde toprağa verildi.

GELİNLİK DETAYI

Narin için Batıkarakoç köyünde cenaze namazı kılındı.

Küçük Narin'in tabutunun üzerindeki gelinlik ise dikkat çekti.