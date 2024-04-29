Türkiye'den Rutte'ye NATO Genel Sekterliği için destek Türkiye, yeni NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin adaylığına destek vereceğini örgütün diğer üyelerine bildirdi.

AA

NATO Genel Sekreterliği için adaylığını koyan Hollanda Başbakanı Mark Rutte, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak NATO adaylığı için destek isteyen Rutte, bu kez yüz yüze destek talebini yeniledi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO genel sekreterliği için aday olan Rutte'den, Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde Hollanda'nın desteğini istediği belirtildi.

Rutte'ye destek açıklaması geldi

Holanda Haber Ajansı, Türkiye'nin NATO Genel Sekreteri adayı olan Hollanda Başbakanı Rutte'yi destekleyeceğini ilettiğini duyurdu.

Böylelikle Rutte, oybirliğine bir adım daha yaklaştı. Rutte ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya gibi birçok ülkenin desteğini almıştı.

"Kararımızı stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında, NATO'nun Avrupa Atlantik Güvenliği'nin sağlanmasındaki asli konumunun korunmasına öncelik vermesini beklediğini vurgulamış ve "Müttefikler arasındaki savunma sanayi alanındaki yaptırım, kısıtlama ve engellemelerin ortadan kaldırılmasında, tıpkı Sayın Stoltenberg gibi yoğun ve güçlü çaba sarf edilmesi şarttır.

Bu hususları genel sekreterlik için adaylığını açıklayan Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Lohannis'le ayrıca geçtiğimiz hafta talebi üzerine yaptığım telefon görüşmesinde paylaştım. Bu sürece, kararımızı stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." demişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)