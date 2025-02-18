Türkiye, NATO'ya katılalı 73 yıl oldu

İHA

NATO, 12 kurucu üye tarafından 1949 yılında kurulmuştu.

Türkiye 18 Şubat 1952 tarihinde NATO'ya üye olmuştu.

Bugün ise Türkiye'nin NATO'ya katılışının 73 yılı.

Türkiye, 1952 yılında NATO'ya katıldığından beri ittifak içinde önemli bir rol üstleniyor.

Stratejik konumu, güçlü ordusu, bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları ve kriz bölgelerindeki aktif askeri katılımı sayesinde NATO'nun güvenliğine büyük katkılarda bulunuyor.

NATO İÇİN BÜYÜK BİR STRATEJİK AVANTA SAĞLIYOR

Türkiye'nin coğrafi konumu, NATO için büyük bir stratejik avantaj sağlıyor.

Üç kıtanın kesişim noktasında yer alması, Karadeniz, Orta Doğu ve Akdeniz'e erişimi olan bir ülke olması Türkiye'yi NATO'nun güneydoğu kanadının en önemli aktörlerinden biri haline getiriyor.

Türkiye, Karadeniz'e kıyısı olan bir NATO üyesi olarak bölgedeki güvenliği sağlamada kritik bir rol oynuyor.

TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ BİR AKTÖR

Montrö Boğazlar Sözleşmesi çerçevesinde Boğazlar üzerindeki kontrolü, NATO'nun Karadeniz'deki askeri dengesini korumasına yardımcı oluyor.

Orta Doğu özellikle de Irak ve Suriye'deki gelişmeler, NATO'nun bölgedeki varlığını güçlendirmesi açısından Türkiye'yi vazgeçilmez bir aktör yapıyor.