Türkiye ocak ayında 2 milyonu aşkın turisti ağırladı Türkiye 2024 yılının ocak ayında 2 milyon 47 bin 27 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye 2024 yılının Ocak ayında 2 milyon 47 bin 27 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Bir önceki yıla göre yüzde 2 artış

Turizmde 2023 yılını rekorla kapatan Türkiye, ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,05 artış yaşadı.

54,3 milyar dolar gelir elde edildi

Türkiye 2023 yılında toplam 56,7 milyon ziyaretçi ve 54,3 milyar dolar da gelir rakamına ulaşmıştı.

Kişi başı gecelik harcama ise 99 dolar olmuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)