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Türkiye orman yangını felaketiyle mücadele ediyor: Alevler şimdi de Eskişehir'de! Abone Olun

Türkiye orman yangını felaketiyle mücadele ediyor: Alevler şimdi de Eskişehir'de! Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA Orman yangını felaketi Akdeniz havzasını sardı. Yunanistan ve Türkiye alevlerle savaşıyor. Çanakkale'deki alevler henüz kontrol altına alınamamışken alevler Eskişehir'den yükselmeye başladı. Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş mahallelerinin arasında bulunan bir arazide öğlen saatlerinde yangın çıktı. Rüzgar alevleri büyüttü Yangın rüzgarın da etkisiyle yayılıyor. Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan alevlerin Oynaş Mahallesi’ne doğru ilerlediği belirtiliyor. Havadan ve karadan müdahale başladı Orman Bölge Müdürlüğünden yangın bölgesine çok sayıda araç ve ekip gönderildi. Büyüme eğiliminde olan yangına çevre illerden 3 adet yangın söndürme helikopterinin yönlendirildiği öğrenildi.

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