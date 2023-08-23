AA

felaketi Akdeniz havzasını sardı.

Yunanistan ve Türkiye alevlerle savaşıyor.

Çanakkale'deki alevler henüz kontrol altına alınamamışken alevler Eskişehir'den yükselmeye başladı.

Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş mahallelerinin arasında bulunan bir arazide öğlen saatlerinde yangın çıktı.

Türkiye yangın felaketiyle boğuşuyor: Alevler şimdi de Eskişehir'de
Eskişehir'de orman yangını

Rüzgar alevleri büyüttü

Yangın rüzgarın da etkisiyle yayılıyor.

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan alevlerin Oynaş Mahallesi’ne doğru ilerlediği belirtiliyor.

Türkiye yangın felaketiyle boğuşuyor: Alevler şimdi de Eskişehir'de
Eskişehir'de orman yangını

Havadan ve karadan müdahale başladı

Orman Bölge Müdürlüğünden yangın bölgesine çok sayıda araç ve ekip gönderildi.

Büyüme eğiliminde olan yangına çevre illerden 3 adet yangın söndürme helikopterinin yönlendirildiği öğrenildi.

Türkiye yangın felaketiyle boğuşuyor: Alevler şimdi de Eskişehir'de
Eskişehir'de orman yangını