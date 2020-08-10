Türkiye, Oruç Reis gemisi için yeni NAVTEX ilan etti

Türkiye, Oruç Reis gemisi için yeni NAVTEX ilan etti

Akdeniz'de araştırma çalışmaları yürütecek Oruç Reis gemisi demirli olduğu Antalya'dan hareket etti.

Akdeniz'de araştırma çalışmaları yürütecek Oruç Reis gemisi demirli olduğu Antalya'dan hareket etti.

Türkiye, Oruç Reis gemisi için yeni NAVTEX ilan etti.

NAVTEX, 23 Ağustos tatihine kadar geçerli olacak.

NAVTEX İLANI NEDİR?

NAVTEX (Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemidir. Navtex ilanı da Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder.

NAVTEX; denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.