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    Türkiye- Pakistan görüşmesi

    Türkiye ve Pakistan arasında gerçekleştirilecek siyasi istişareler, bugün İslamabad'da yapılacak.
    • DHA
    • 01.02.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 09:26
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    Türkiye- Pakistan görüşmesi

    Türkiye ile Pakistan heyetleri bugün bir araya geliyor.

    Görüşmeler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Sohail Mahmood başkanlığında gerçekleşecek.

    İKİLİ İLİŞKİLER VE BÖLGESEL MESELELER KONUŞULACAK

    Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin açıklama yaparak, görüşmenin İslamabad’da yapılacağını duyurdu.

    Açıklamada, "İstişarelerde, dost ve kardeş Pakistan’la ikili ilişkilerimizin tüm veçhelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

    Türkiye- Pakistan görüşmesi #1


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