Türkiye, Pakistan ve Afganistan, Taliban'a karşı ortak bildiri yayınladı

Taliban'a kapsayıcı ve müzakere edilmiş uzlaşıya bağlılık çağrısında bulunulan bildiri, Türkiye, Afganistan ve Pakistan ortaklığında yayınlandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Afganistan barış sürecine ilişkin konuşan Çavuşoğlu, bundan sonraki süreçte Afganlılara desteğin esirgenmeyeceğini belirtti.

Afganistan ve Pakistan'ın Türkiye için kardeş ülkeler, halklarının da kardeş halklar olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu ülkelerle tarihten gelen güçlü bağlarının bulunduğunun altını çizdi.

3 ÜLKE, ORTAK BİLDİRİ YAYINLADI

Türkiye, Pakistan ve Afganistan, Taliban'a karşı ortak bir bildiri de yayınladı. 3 ülkenin yayınladığı ortak bildiride, Taliban'a kapsayıcı ve müzakere edilmiş uzlaşıya bağlılık çağrısında bulunuldu.

TÜRKİYE, KATAR VE BM'YE TAKDİR

Bildiride aynı zamanda Afganistan barış müzakerelerine hız kazandırmak üzere İstanbul'da üst düzey toplantı düzenlenmesi için Türkiye, Katar ve BM'nin gösterdiği çaba takdir edildi.

AFGANİSTAN'DAKİ BARIŞ SÜRECİ ELE ALINDI

Çavuşoğlu, bugünkü üçlü toplantıda, bölgede barış, istikrar ve güvenliğin tesisiyle hakların refahı için üçlü iş birliği imkanlarını görüşme fırsatı bulduklarını aktararak, özellikle Afganistan barış sürecinin ele alındığını vurguladı.