Türkiye, plastik ambalaj türü atıkların çoğunun ithalatını yasakladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatının ardından İngiltere'den çöp ithal edip Türkiye'de tarla ve su kaynaklarına döken şirketlere ağır cezalar kesildi.

Greenpeace'in geçtiğimiz günlerde yayınladığı yeni rapora göre; 2020 yılında İngiltere'deki plastik atıkların yaklaşık yüzde 40'ı Türkiye'ye ihraç edildi ve yasa dışı olsa da toplanıp yakıldı.

İNGİLTERE'DEN 210 BİN TON PLASTİK ATIK İTHAL EDİLDİ

Raporda İngiltere'nin 2020 yılında Türkiye'ye ihraç ettiği plastik atıkların 210 bin ton civarında olduğu kaydediliyor.

TÜRKİYE'DE TARLA VE SU KAYNAKLARINA DÖKTÜLER

Atıkların Türkiye'de geri dönüştürülmek yerine, bir kısmının yollara, tarlalara ve su kaynaklarına atıldığı ve buralarda yakıldığı görüntülerle tespit edildi.

Araştırmacılar rapor için Adana'daki 10 çöp sahasını inceledi ve İngiltere'de faaliyet gösteren Tesco, Asda, Co-op, Aldi, Sainsbury's, Lidl ve Marks & Spencer gibi süpermarketlere ait plastik poşetler ve yine bu şirketlerin ürünlerini buldu.

152 TESİSTE DENETİM YAPILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu görüntülerin ortaya çıkması üzerine 152 tesiste denetim yapıldığını, 29 işletmenin faaliyetinin durdurulduğunu ve 32 işletmeye 8 milyon TL ceza uygulandığını açıkladı.

İTHALATINA YASAK GELDİ

Kurum, "Artık plastik atık ithalatında en büyük paya sahip olan ve günlük hayatta sıklıkla kullanılan etilen polimer grubundaki plastik ambalaj türü atıklar ithal edilemeyecek" dedi.