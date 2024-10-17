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İHA

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, temaslarını sürdürüyor.

Türkiye’nin NATO Daimi Temsilciliğinde gerçekleştirilen törende, Bakan Güler; Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ile bir araya geldi.

3 ÜLKE ARASINDA ASKERİ MUTABAKAT İMZALANDI

Bu buluşmada, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında askeri iş birliği alanındaki faaliyetleri içeren Niyet Mektubu, üç ülkenin savunma bakanları tarafından imzalandı.