Türkiye - Rusya görüşmesi: İkili ticarette hedef 100 milyar dolar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Rusya Başbakan Yardımcısı Novak ile görüştü. Görüşmede, ikili ticaret hacmi ve turizm konuları ele alındı. İsrail-Filistin meselesine kalıcı çözüm arayışları da masadaydı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Ankara'da Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantıya katılmak üzere başkente gelen Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmede, bölgesel ve küresel ölçekteki gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yapıldı, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Liderler arasındaki güçlü diyalog ve yakın işbirliğinin, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel ve küresel sorunların çözümündeki önemine işaret edildi.

Ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefi

Liman altyapılarının güçlendirilmesi, ihraç izinlerinin hızlandırılması ve ticaretin imal edilen ürünler üzerinden çeşitlendirilmesiyle iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolar hedefi doğrultusunda artırılması gerektiği ifade edildi.

Enerji, yatırım, turizm...

Enerji başta olmak üzere, yatırımlar, turizm ve Rusya’nın altyapısının güçlendirilmesine ilişkin işbirliğinin yeni projelerle geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Filistin-İsrail çatışmasının barışçıl ve kalıcı çözümü ile Gazze’ye yönelik insani yardım için Türkiye ve Rusya'nın gereken çaba ve gayreti göstereceği kaydedildi.

Görüşmeye katılan isimler

Görüşmede, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Bekir Bozdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar da yer aldı.

Ayrıca, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Aleksander Babakov, Enerji Bakanı Yardımcısı Pavel Sorokin, Ekonomi Kalkınma Bakan Yardımcısı Vladimir İlyiçev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksander Gruşko hazır bulundu.

Bolat-Novak görüşmesi

Öte yandan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüştü.

Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 18. Dönem Toplantısı öncesinde Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşme, fotoğraf ve görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)