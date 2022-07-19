Türkiye, Rusya ve İran'dan üçlü zirve

Türkiye, İran ve Rusya arasındaki üçlü zirve başlıyor. Liderlerin masasında Suriye'nin kuzeyine düzenlenecek harekat ve savaş nedeniyle yaşanan tahıl krizi var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaretlerde bulunmak üzere İran'a gitti.

Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı, Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin başkanlıklarında Tahran'da yapılacak.

İlgili bakanların iştirakiyle tertiplenecek Konsey Toplantısı'nda, Türkiye-İran ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak

Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı gün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ev sahipliğinde Tahran'da düzenlenecek Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'na iştirak edecek.

Ana gündem Suriye

Zirvenin Ana gündem maddesi ise Suriye ve tahıl krizi olacak.

Suriye'deki son durum, yeni anayasa çalışmaları, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıklar o zirvede ele alınacak.

Tahıl krizinin çözümüne ilişkin detaylar görüşülecek

Bir diğer önemli konu ise Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ortaya çıkan tahıl krizi.

İki ülke son olarak Türkiye'nin çabalarıyla masadan anlaşarak kalktı.

Açılacak tahıl koridoruyla ilgili detaylar da bu görüşmede belirlenecek.

Sınır ötesi harekat

Ankara bir süredir, Suriye'nin kuzeyine yeni harekat hazırlığı yapıyor.

Zirvede, olası yeni harekat ve Türekiye'nin güney sınırındaki terör örgütü YPG varlığının da ele alınması bekleniyor.