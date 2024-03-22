Türkiye, Rusya'daki saldırıyı kınadı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefon görüştü. Lavrov'a başsağlığı dileyen Fidan, terör saldırısını kınadı.

AA & Ensonhaber

Rusya'da terör saldırısı..

Başkent Moskova'daki Crocus Belediye Binası'nda bulunan konser salonunda saldırı düzenlendi.

Konser öncesi, ellerinde otomatik silahlar olan kamuflaj giymiş 5 kişi salona girdi ve insanların üzerine ateş açtı.

Rus kaynaklarından yapılan açıklamada saldırıda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

Bakan Fidan'dan kınama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü.

Rus mevkidaşı Lavrov'a başsağlığı dileklerini ileten Bakan Fidan, Moskova'da gerçekleşen terör saldırısını kınadı.