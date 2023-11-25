Türkiye sağanak yağış altında: İzmir’de çatının uçma anı böyle görüntülendi Bergama ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bir binadaki çatının uçma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

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İHA

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İzmir için kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulunmuştu.

Kent genelinde sağanak yağış zaman zaman şiddetini artırırken, Çeşme’de kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış, Seferihisar da ise dolu yağışı etkili oldu.

Kiremitler düştü

Bergama ilçesinde de fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, ilçede meydana gelen sağanak ve fırtınada bir binadan kiremitler düştü.

Çatı uçtu

Bir başka binanın ise çatısı uçtu.

Kameralara yansıdı

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)