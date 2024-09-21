Türkiye sağlık turizminde zirveye yaklaşıyor: Hedef 10 milyar dolar gelir Türkiye, sağlık turizminde dev adımlar atmayı sürdürüyor. Her yıl 1,5 milyon turistin tedavi için Türkiye'ye geldiğini kaydeden Salih Kutluk, hedefin 10 milyar dolar gelir olduğunu söyledi. Kutluk ayrıca, "Saç ekiminde dünyada birincisiyiz" diye konuştu.

ANKA

Türkiye, son yıllarda sağlık turizminde önemli bir aşama kaydetti.

Dünyada sağlık turizmi için bilgi birikim ve ekipman üstünlüğü aranıyor.

Özellikle sağlık turuzminde güvenli olmak ve referansı bulunmak tüm bu değerlerin üzerinde bir karşılık görüyor.

Türkiye de bu anlamda sağlık turizmi alanında dünyanın en önemli destinasyonlarından biri.

KRİTİK ÇALIŞTAY

Sağlık turizminin önde gelen temsilcileri çalıştayda bir araya geldi.

Çalıştayda, "pandemi sonrasında 2.5 milyar doları aşan sağlık turizmi gelirlerinin 10 milyar dolar hedefine ulaşması için bir yol haritası çıkaracağız” diyen Uluslararası Antalya Sağlık Turizmi ve Eğitimi Derneği (UASTED) Yönetim Kurulu Danışmanı Salih Kutluk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SAÇ EKİMİNDE BİR NUMARAYIZ

Salih Kutluk, sağlık turizmi alanında Türkiye’nin önemli bir yere sahip olduğunu ve özellikle saç ekimi konusunda dünya genelinde birinci sırada olduğunu belirtti.

HEDEF 10 MİLYAR DOLAR GELİR

Sağlık turizmi gelirlerinin 2024 yılı itibarıyla 2,5 milyar doları aştığını ve bu rakamın önümüzdeki birkaç yıl içinde 10 milyar dolara ulaşabileceğini ifade eden Kutluk, bunun için çeşitli alanlarda, özellikle merdiven altı uygulamalarıyla mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

“KALİTEMİZİ ARTIRMAZSAK MERDİVEN ALTIYLA MÜCADELEDE SEKTEYE UĞRAYACAĞIZ”

Kutluk dikkat çeken açıklamalarında şunları söyledi:

Çünkü bizim bir vizyonumuz var. Hani 2,5 milyar dolarlık bir sektörün 10 milyar doları, sonra da 25 milyar dolara çıkartılması gibi bir Cumhurbaşkanlığımızın vermiş olduğu bir hedef var. Bu hedefe nasıl gideceğimiz konusunda aslında önümüze bazı engeller çıkmaya başladı. Türkiye'de iş yapmanın belki kültür gereği şöyle bir sıkıntımız da var merdiven altı anlamında mücadeleyle de biraz yaşıyoruz. Türkiye'de merdiven altı bilinenin dışında son zamanlarda 5 kata yakın klinik, hastane, sağlık kuruluşu, acente var. Bu anlamda Sağlık Turizmi yapan acente girişi söz konusu oldu. Son iki yılda. Tabii bunların kalitesi aynı standartlarda değil. Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi olmayan kuruluşların, klinikmiş gibi hareket eden kuruluşlarını yapmış olduğu işlemlerin yurt dışında basında çok ciddi anlamda antipropaganda olarak kullanılıyor olması. Bu Türkiye'ye hasta girişinin azalmasına sebep. Ancak tabii kalitemizi artırmazsak bir şekilde merdiven altıyla mücadelede sekteye uğrayacağız. Bu hem devletimizin gelirleri, sayıları kontrol edilebilmesi, politika üretebilmesi açısından bir sıkıntı. Aynı zamanda bizim iyi hizmet ve verdiğini bildiğimiz kuruluşların imajının da yurtdışında aslında haksız yere zedelenmesine yol açacak bir şeydir.

"TÜRKİYE'YE 1,5 MİLYONDAN FAZLA SAĞLIK TURİSTİ GELİYOR"

Bunun önüne geçmek için neler yapılabilir? Hangi kurumlar tarafından ne tür denetimler yapılmalı? Denetimlerin içeriği aslında biraz daha önem arz bu anlamda. Eğer yabancı hastaya bakıyorsa. Sağlık Bakanlığı tarafından yine ruhsatı bulunuyor olması. Bunlar olmazsa olmaz kriterler. Bunların dışında ilave olarak bizim kalitelerimizi yükseltecek akreditasyonlara ihtiyacımız olduğunu ve bunu da yurt dışına hem Türkiye içerisinde hem de yurt dışında güzel bir şekilde anlatıyor olmamız gerektiğini düşünüyorum. Tabii bunun için kamu ve özel sektörün bir araya gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki. şöyle sayılarla bahsedecek olursa. Türkiye'ye 1,5 milyondan fazla sağlık turisti geliyor. Son zamanlarda artış gösterse de bizim gelirlerimizin çok fazla o artışla orantılı olmadığını görüyoruz. Şu anda 2,5 milyar dolar 2024'ün üçüncü çeyreğine kadar, yaklaşık 3 milyar dolar civarını gördüğümüzü tahmin ediyoruz. Net rakamlar çıkmadı tabii ki. 4 milyar doları da bu yıl için hedefliyoruz. Aslında kayıt dışılığı çok fazla olması sebebiyle her şeyin ortada olduğunu söylemek çok zor. Dolayısıyla öncelikle bir kayıt dışılayla mücadele yapıp ondan sonra gerçek dataya ulaşıp gerçek hedeflerimizi sonra belirlemesi gerekir diye düşünüyorum.

"OBEZİTE ANLAMINDA DA İYİ SAYILARA SAHİBİZ”

Tahmini olarak saç ekiminde dünyada birincisiyiz. Aramalara baktığımız zaman en azından. İş anlamında çok ciddi bir atak yaptık son yıllarda. Estetik de zaten belli bir ilime oluştu. Obezite anlamında da iyi sayılara sahibiz. Ama tabii bu diğer alanlara da yayılması diğer hiç gündeme gelmeyen termal turizmin devreye alınması veya hasta yaşlı bakımı sağlık turizmi olarak değerlendirilmesi gibi kalemleri de aktif hale getirdiğimizde muhtemelen 10 milyar dolar civarına birkaç yıl içerisinde gelebiliriz diye düşünüyorum. Ama öncelikle merdiven altını halletmemiz gerekiyor.

"TÜRKİYE, DÜNYADA ÜLKELER SIRALAMASINDA İLK 5’TE"

Sağlık turizmindeki başarımızda doktorlarımızın donanımı, artan hastane sayısı, sağlık personeli, tıp merkezleri ve seyahat acentelerinin uzmanlaşmasının etkisi büyük. Türkiye, dünyada en çok hasta kabul eden ülkeler sıralamasında ilk 5’te. 2024 sonunda Türkiye bu alanda 4 milyar dolar gelire ulaşabilir ve hatta geçebilir. Bu artışın kalıcı ve sürdürülebilir olup olmadığı konusu ise oldukça muğlak. Her ne kadar dünyanın önde gelen sağlık turizmi oyuncularından olsak da Türkiye’nin sağlık turizminde başarısına engel teşkil edebilecek ciddi konular var. Sektörde sıkça dillendirilen sorunların yanında henüz gün yüzüne çıkmayan ve sektörün geleceğini etkileyebilecek derin konuları da ele alarak sürdürülebilir bir sistem kurulabilmesi amacıyla tartışacağız ve bir yol haritası çıkaracağız.