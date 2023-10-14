Türkiye Satranç Turnuvası Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Tuzla’da başladı Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı; “Gençlerimizin karşılarına çıkacak problemlerde stratejik ve analitik düşünmelerini geliştirmesi amacıyla Satrancın hayatlarında olmasını arzu ediyoruz” dedi.

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ensonhaber.com

İstanbul'da Tuzla Belediyesi her yıl geleneksel olarak 81 ilden satrançseverlerin katıldığı turnuva düzenliyor.

Türkiye Satranç Turnuvası, Türkiye Satranç Federasyonu'nun destekleriyle başladı.

Tuzla Mimar Sinan İlkokulu Spor Salonu’nda başlayan ve 2 gün sürecek turnuvaya yaklaşık 700 sporcu katıldı.

Her yaştan sporcunun katılımına açık düzenlenen turnuva, 10 kategoride 35 dakika ve 30 saniye düşünme süresinde 6 tur UKD olarak tasarlandı.

Şampiyonayı Türkiye’nin dört bir yanından katılan sporcuların yanı sıra Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, Türkiye Satranç Federasyonu yetkilileri ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Şadi yazıcı açılış maçı yaptı

Turnuvanın açılışını yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, sporcularla sohbet ederek onlara başarılar diledi.

Başkan Yazıcı’nın ilk hamleyi yapmasıyla turnuva başladı.

Ayrıca Başkan Yazıcı bir chat master oyuncusu ile açılış maçı yaptı.

"Bugün ilk hamleyi yaparak turnuvamızı başlattık"

Açılışta konuşan Başkan Yazıcı şu ifadelere yer verdi:

Tuzla 7’nci Satranç Şampiyonası’ndayız ve bugün ilk hamleyi yaparak turnuvamızı başlattık. Satrancın gençlerimiz ve çocuklarımız arasında yayılmasını çok istiyoruz. Çocuklarımızın zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimleri çok kıymetli.



Gençlerimizin sosyalleşmeleri ve kendilerini deneyebilmeleri için önemli olan bu oyunların mesleklerinde ya da karşılarına çıkacak problemlerde stratejik ve analitik düşünmelerini geliştirmesi amacıyla hayatlarında olmasını arzu ediyoruz.



Satrançta da böyle önemli bir özellikle gördüğümüz için Tuzla Belediyesi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Satranç Federasyonu iş birliğinde güzel bir organizasyon yapıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, gençlerimize de başarılar diliyorum.



Türkiye’deki tüm chat masterları burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Biraz önce chat masterımızla bir oyun oynadık. Oynadığımız oyunda yenilmeden zamanında terk etmeyi bildim. Türkiye’de uluslararası chat master oyuncularının çıkması da artık bizim geleceğe dair önemli başarılar için hazır olduğumuzu da gösteriyor.

"Baba oğul turnuvalara katılıyoruz"

Oğlu ile yarışmaya katılma imkanı bulan Mesut Akın (36) ise şunları ifade etti:

Satranç ile orta okulda tanıştım fakat profesyonel şekilde oynamıyordum. Oğlum satranca ilgi duymaya başladı ve lisanslı sporcu oldu. Çocuklarımızın ilgi alanlarıyla ilgilenmemiz lazım ki bir yerlere gelebilsinler.



Benim satranç serüvenim bu şekilde başladı, şimdi baba oğul turnuvalara katılıyoruz. Turnuvanın ilk turunu ben kazandım, güzel geçti. Spor oldu benim için, amacım zamanımı boşa değil de spor aktiviteleri ile geçirmek. Çocuğumu yönlendirmek için de örnek olmaya çalışıyorum.



Buradaki turnuvaya ilk defa geliyoruz. Tuzla Belediyesi’ne çok kapsamlı ve büyük bir turnuva yaptıkları için çok teşekkür ediyoruz. Çocukların yanında bizde katılma şansı bulduk. Baba oğul katılmış olduk; başkan devamının olacağını da söyledi, şimdiden teşekkür ediyoruz.

"Tuzla’yı gördüğümde çok mutlu oldum"

15 yaşındaki Yasar Aydoğdu da şunları konuştu:

Satranca küçüklüğümden beri ilgim var, turnuva geçmişimde bulunuyor; 1078 UKD’yim. En son geçen yıl İstanbul Erkek Lisesi’nde turnuvaya katıldım. Güzel oynadığımı düşünüyorum, rakiplerime başarılar diliyorum.



Uzun zamandır TSF İstanbul etkinlik takvimini takip ediyorum; Tuzla’yı gördüğümde çok mutlu oldum ve hemen başvurdum, burada olduğum için ayrı bir sevinçliyim.

"Kızımın okuldaki başarında da etkili olduğunu düşünüyoruz"

Kadıköy’den kızını turnuvaya getiren Uğur Karadeniz ise şunları söyledi: