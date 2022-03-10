Petrol
116.41
4.74%
Euro
16.44
1.13%
Dolar
14.82
1.14%
Altın
956.24
1.88%
Borsa
2037
-0.27%
Bitcoin
582.503
-5.27%
BTXN Coin
37.96
0.02%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Hafif kar 4 C

    Türkiye savaştan kaçan 31 bin Ukraynalıya kapılarını açtı

    Savaş nedeniyle ülkedini terk eden 1 milyon 700 bin Ukraynalıdan 31 bini Türkiye'ye sığındı.
    • AA
    • 10.03.2022 - 14:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye savaştan kaçan 31 bin Ukraynalıya kapılarını açtı

    24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber Ukraynalılar ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

    Savaş nedeniyle Suriye'de uzun yıllardır süren yıkımdan sonra en büyük sivil hareketlerden birine neden oldu.

    1 MİLYON 700 BİN KOMŞU İLKELERE GİTTİ

    Ülkesini terk eden 1 milyon 700 bin savaş mağduru Ukraynalının çoğunluğuna komşu ülkeler ev sahipliği yapıyor.

    Edinilen bilgilere göre, Avrupa ülkelerine sığınmayı tercih eden 183 bin savaş mağduru var.

    31 BİN UKRAYNALI TÜRKİYE'DE

    Türkiye gerek savaş öncesi çeşitli sebeplerle bulunan, gerekse savaştan sonra Türkiye'ye gelen 31 bin Ukrayna vatandaşına ev sahipliği yaparken, İngiltere yalnızca 300 Ukraynalıyı kabul etti.

    Türkiye savaştan kaçan 31 bin Ukraynalıya kapılarını açtı #1


    İlginizi Çekebilir

    Rus rublesinde değer kaybı sürüyor
    Ekonomi

    Rus rublesinde değer kaybı sürüyor

    Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanları düzenlemesi hakkında açıklama
    Sağlık

    Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanları düzenlemesi hakkında açıklama

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    Görüş Bildir