Türkiye savaştan kaçan 31 bin Ukraynalıya kapılarını açtı

Savaş nedeniyle ülkedini terk eden 1 milyon 700 bin Ukraynalıdan 31 bini Türkiye'ye sığındı.

24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber Ukraynalılar ülkesini terk etmek zorunda kaldı.

Savaş nedeniyle Suriye'de uzun yıllardır süren yıkımdan sonra en büyük sivil hareketlerden birine neden oldu.

1 MİLYON 700 BİN KOMŞU İLKELERE GİTTİ

Ülkesini terk eden 1 milyon 700 bin savaş mağduru Ukraynalının çoğunluğuna komşu ülkeler ev sahipliği yapıyor.

Edinilen bilgilere göre, Avrupa ülkelerine sığınmayı tercih eden 183 bin savaş mağduru var.

31 BİN UKRAYNALI TÜRKİYE'DE

Türkiye gerek savaş öncesi çeşitli sebeplerle bulunan, gerekse savaştan sonra Türkiye'ye gelen 31 bin Ukrayna vatandaşına ev sahipliği yaparken, İngiltere yalnızca 300 Ukraynalıyı kabul etti.



