AA

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı...

Büyük Taarruz'un yıl dönümünde, hayatını bağımsızlık uğruna vatana feda etmiş asker ve komutanları saygıyla tüm Türkiye'de anılıyor.

Bu kapsamda Türk bayrağı yurdun her noktasında havalanırken çeşitli etkinliklerle şehitler anıldı.

Savunma sanayiinde başarılarını dünyaya duyuran Türkiye'nin meyveleri de bugüne özel semaları süsledi.

F-16 gökyüzünü süsledi

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi, Etimesgut Havalimanı'nda uçuşuyla nefes kesti.

Türk Yıldızları, Solo Türk, HÜRKUŞ, GÖKBEY, AKSUNGUR, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, Akıncı, Atak Helikopteri ve Anka uçuşları gerçekleşti.

Alanda toplanan binlerce kişi, F-16 uçağının havadaki akrobasi hareketleri büyük bir merakla takip etti.

Alçak uçuşla ziyaretçileri selamlayan F-16 pilotu, sortilerle alçak uçuşu izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Türkiye'nin savunma sanayi ürünleri gökyüzünde - FOTO GALERİ

"Her zamanki gibi başarılarını konuşturdular"

Gösteriyi izleyen Eren Kavuştur, şöyle dedi:

Her tarafta Türkiye’nin teknolojilerini rahatça görebiliyoruz. İnsanlarımız, buradaki çalışanlar gayet hoşlar. Her zamanki gibi başarılarını konuşturdular. Hiç çekinmeden görevlerini layığıyla yerine getirdiler. Emre Yarbay’ımıza çok teşekkür ederim bizlere böyle güzel gösteri izlettiği için.