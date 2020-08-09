Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisinde dışa bağımlılık oranının yüzde 70'lerden yüzde 30'a kadar düştüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de katıldığı açılış töreninde kameralar karşısına geçti.

Türkiye'nin her alanda millileşme atağına kalktığına dikkat çeken Erdoğan, savunma sanayisinde dışa bağımlılığın büyük oranda düştüğünü söyledi.

YÜZDE 70'TEN YÜZDE 30'A GERİLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "OSB sayısını 193'ten 321'e çıkararak ülkemizin üretim kapasitesini güçlendirdik. 21 Endüstri bölgesi ilan ettik. İhracat hacmimiz 180 milyar dolara ulaştı geçen sene. 2019 yılında 90 bin 617 firma ihracat yapar oldu. Dijital oyun şirketlerimiz dünyada ses getirmeye başladı. Türkiye savunma sanayisinde dışa bağımlılığı yüzde 70'ten yüzde 30'a geriledi. Savunma Sanayisinde faaliyet gösteren firma sayısı 56'dan 1500'e yaklaştı.

Türkiye savunma sanayisinde atağa kalktı ViDEO



TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNİN İHRACATI

Teknoloji ürünlerinin ihracatı 4.8 milyar dolara yükseldi. 9 milyon 21 bin vatandaş iş imkanına kavuştu.





IMF'YE BORCUMUZ YOK

IMF'ye borcumuz artık yok. Tasarlayan üreten bir ülke konumuna geldik. Tüm bunları 18 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirdik. Herkesin ufku denizi kadardır derler. Biz kısa vadeli değil asırlık hedefler peşinde koşuyoruz. Kat ettiğimiz aşamalar elbet önemli. Yaptıklarımız hayallerimizin küçük bir parçasıdır. Gidecek çok yolumuz yazacak yeni başarı hikayelerimiz var. Kanal İstanbul gibi muhteşem projelerimiz var. 2053 ve 2071 gibi çağı aşan vizyonlarımız var." ifadelerini kullandı.