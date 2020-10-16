Türkiye sayesinde, İdlib'de 162 aile daha evlerine kavuştu

Türk sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları sonucunda Suriye'de, 162 aile daha evlerine kavuştu. Proje kapsamında toplam 810 aile ev sahibi oldu.

Türk sivil toplum kuruluşları, Esad rejimi ve destekçilerinin havadan ve karadan saldırıları sonucu evlerini terk ederek daha güvenli alanlara göç etmek zorunda kalan Suriyeli siviller için çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı ‘İdlib'in Yanındayız’ projesi kapsamında Sadakataşı Derneği, Üsküdar Belediyesi ve Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği'nin (TOGEMDER) yapımını gerçekleştirdiği briket evlerin teslimi devam ediyor. 50'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan tarafından bağışlanan 162 briket ev, İdlib kentinin Babıska bölgesinde ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Yapımına başlandığından bu yana geçen yaklaşık 3 ayda, proje kapsamında 810 Suriyeli aile, ev sahibi oldu. Evlerin teslim törenine katılan Hatay Vali Yardımcısı ve Cilvegözü Gümrük Kapısı Mülki İdare Amiri Salih Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, iç savaş mağduru siviller için 50 bin briket ev projesi başlattığını hatırlatarak, "Şu ana kadar 17 bin ev projesi tamamlanarak hayata geçirildi. Mülteci kardeşlerimizin kullanımına sunuldu. Bu projede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 50, eşi Emine Erdoğan Hanımefendi 50, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu 20 ev bağışlayarak katkıda bulundu. Burada Emine Erdoğan’ın bağışlamış olduğu ve inşası bitirilen 50 ev sahiplerine teslim edildi. Evlerin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sadakataşı Derneği Genel Sekreteri Fatih Bolcan ise, "Cumhurbaşkanımızın himayesinde, İçişleri Bakanımızın koordinasyonunda gerçekleştirilen briket ev projesinde dernek olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle bağışlarıyla bu evlerin hayata geçmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'ye, Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Hakkı Emir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

"ARTIK BİR EVİMİZ VAR"

Evine kavuşan Muhammed El Hasan, Esad rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları sonucu yaşadıkları köy ve kasabaları terk ettiklerini, yerleştikleri İdlib kırsalında ise çadırlarda zor günler geçirdiklerini söyledi. Yaklaşan kış mevsimi nedeniyle kendilerini ağır hava şartlarının beklediğini söyleyen El Hasan, Türkiye tarafından gerçekleşen bu proje ile aileleri ile birlikte rahatlıkla kalacakları bir evleri olduğu için mutlu olduklarını belirtti.

"BURAYA SIĞINDIK"

Türkiye’nin savaş mağduru sivillerin yaralarını sarmaya devam ettiğini söyleyen Ayişe El Ahmad ise Esad rejiminin bombalarından kaçtıklarını, terk ettikleri evlerinin yerine derme çatma çadırlarda eş ve çocukları ile hayata tutunduklarını kaydetti. Ahmad, “Şimdi Türkiye’nin sayesinde bir evimiz oldu. Buraya sığındık. Artık daha da güvendeyiz, kışın yağmurundan, yazın sıcağından korunacağız.” dedi.

ÇOCUKLAR BAYRAM SEVİNCİ YAŞIYOR

İdlib kentinin Babıska bölgesinde uzun zamandır çadırlarda yaşayan ve sosyal imkanlardan yoksun olan çocuklar ise kendileri için kurulan oyun alanlarında oynayarak bayram sevinci yaşadı. Hoş vakit geçiren çocuklar, Türkiye’ye teşekkür etti.

Babıska’da yapılan briket evler iki oda, mutfak, lavabo, banyo ve avludan oluşuyor. Evlerde elektrik, su ve kanalizasyon altyapısının yanı sıra soğuk ve sıcak havaya karşı çatı ve pencere izolasyonu bulunuyor.





















