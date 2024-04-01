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Türkiye seçimini yaptı! İşte İstanbul'da CHP'nin en yüksek oy aldığı ilçeler

Türkiye seçimini yaptı! İşte İstanbul'da CHP'nin en yüksek oy aldığı ilçeler İstanbul'da seçimi Ekrem İmamoğlu kazanırken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de oylarını artırdığı ilçeler gündem oldu.