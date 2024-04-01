Türkiye seçimini yaptı! İşte İstanbul'da CHP'nin en yüksek oy aldığı ilçeler

ensonhaber.com
Türkiye, yerel seçimler için sandık başına giderek seçimini yaptı.
Seçimde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanırken, bazı ilçeler ise CHP'ye geçti.
Bu ilçeler, uzun yıllardır AK Parti'nin elinde olan Üsküdar, Tuzla, Sancaktepe, Beykoz, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Çekmeköy ve Beyoğlu oldu.
Bu ilçeleri alan CHP'nin 10 ilçede en yüksek oy oranı ise şu şekilde;
CHP'nin en yüksek oyu aldığı 10 ilçe
Çatalca: 50,53
Silivri: 53,19
Şile: 51,88
Sarıyer: 51,51
Beşiktaş: 64,13
Bakırköy: 67,72
Avcılar: 53,24
Maltepe: 58,93
Beylikdüzü: 52,78
Sancaktepe: 50,54
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış