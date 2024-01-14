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Türkiye şehitler için ellerini semaya açtı: Yurdun dört bir yanında sabah namazı...

Türkiye şehitler için ellerini semaya açtı: Yurdun dört bir yanında sabah namazı... 9 kahraman Türk askerinin şehadet makamına erişmesi kapsamında 81 ilde sabah namazı eda edildi. Vatandaşlar, şehitlerimiz için dua etti.