Türkiye’ye şehit ateşi düştü.
Irak’ın kuzeyindeki Pence Kilit bölgesinde 9 kahraman Türk askeri şehit oldu.
9 acı haber 9 haneye ulaşırken, Türk Silahlı Kuvvetleri şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı.
Bölgelerde operasyonlar tüm hızıyla sürerken, Diyanet İşeri Başkanı Ali Erbaş’tan bir açıklama geldi.
"Şehitlerimize dua için Sabah namazında buluşuyoruz"
Ali Erbaş, sabah namazında Türkiye’deki tüm camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonda şehadet makamına erişen askerler için dua edileceğini söyledi.
Erbaş, vatandaşları "Şehitlerimize dua için Sabah namazında buluşuyoruz. 14 Ocak Pazar sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde, terör örgütlerine karşı yaptığımız operasyonlarda şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacaktır." ifadeleri ile camilere davet etti.
Şehitler için camilere akın edildi
Sabah namazında camiler doldu taştı…
Türkiye’nin hemen hemen her bölgesindeki camiden yürek ısıtan görüntüler geldi.
Vatandaşlar, sabah namazında ellerini Mehmetçikler için semaya yükseltti.
İşte o anlar...
İstanbul Eyüpsultan Camii
Konya Kapu Camii
Malatya Darende ilçesindeki Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi
Eskişehir Reşadiye Camii
Mardin Şakir Nuhoğlu Camii
Muş Merkez Camii
Yozgat Çapanoğlu Büyük Camii
Adana Ulu Camii
Karacaibrahim Mahalle Camii
Sakarya/Adapazarı Orhan Camii
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