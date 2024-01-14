AA & Ensonhaber

Türkiye’ye şehit ateşi düştü.

Irak’ın kuzeyindeki Pence Kilit bölgesinde 9 kahraman Türk askeri şehit oldu.

9 acı haber 9 haneye ulaşırken, Türk Silahlı Kuvvetleri şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı.

Bölgelerde operasyonlar tüm hızıyla sürerken, Diyanet İşeri Başkanı Ali Erbaş’tan bir açıklama geldi.

"Şehitlerimize dua için Sabah namazında buluşuyoruz"

Ali Erbaş, sabah namazında Türkiye’deki tüm camilerde terör örgütlerine karşı yapılan operasyonda şehadet makamına erişen askerler için dua edileceğini söyledi.

Erbaş, vatandaşları "Şehitlerimize dua için Sabah namazında buluşuyoruz. 14 Ocak Pazar sabah namazında ülkemizin tüm camilerinde, terör örgütlerine karşı yaptığımız operasyonlarda şehadete kavuşan kahraman Mehmetçiklerimiz ve tüm şehitlerimiz için okunan hatimlerin duası yapılacaktır." ifadeleri ile camilere davet etti.

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Şehitler için camilere akın edildi

Sabah namazında camiler doldu taştı…

Türkiye’nin hemen hemen her bölgesindeki camiden yürek ısıtan görüntüler geldi.

Vatandaşlar, sabah namazında ellerini Mehmetçikler için semaya yükseltti.

İşte o anlar...

İstanbul Eyüpsultan Camii

Konya Kapu Camii

Malatya Darende ilçesindeki Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi

Eskişehir Reşadiye Camii

Mardin Şakir Nuhoğlu Camii

Muş Merkez Camii

Yozgat Çapanoğlu Büyük Camii

Adana Ulu Camii

Karacaibrahim Mahalle Camii

Sakarya/Adapazarı Orhan Camii