Türkiye şehitleri için tek yürek! Sivas ve Bursa'da teröre lanet yürüyüşü Bursa ve Sivas'ta vatandaşlar 12 vatan şehidini anarak teröre lanet yürüyüşüne katıldı.

AA

Pençe-Kilit harekat bölgesinde meydana gelen terör saldırılarının ardından Türkiye şehitleri için tek yürek olmuş vaziyette.

Vatan uğruna şehit olan kahraman Mehmetçik, vatandaş tarafından dualar ve teröre lanet gösterileri ile anıldı.

Ülkenin çeşitli yerlerinde sabah namazının ardından camilerde şehitlerimiz için dualar edildi.

Şehitler için yürüdüler

Türk halkı ise teröre karşı tek ses olmuş vaziyette. Ülkenin muhtelif yerlerin de gösteriler düzenlendi.

Sivas’ta bir araya gelen üniversite öğrencileri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde üniversite yolu üzerin de yürüyüş gerçekleştirdiler.

Teröre lanet yürüyüşü

Terörü lanetleyen sloganlar ile devam eden yürüyüş İstiklal Marşı'mızın okunması ile son buldu.

Bursa’da ise 15 Temmuz Demokrasi meydanında bir araya gelen vatandaşlar, ellerin de bayraklar ile yürüyüş gerçekleştirdi.

Hain terör örgütü PKK aleyhine slogan atan vatandaşlar Atatürk Caddesindeki Atatürk Anıtı’na kadar yürüdü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)