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Türkiye şehit haberleri ile sarsıldı.

Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'ye yönelik tehditleri sınırın ötesinde imha etmek üzere başlatılan Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK terör örgütü mensubu hainler, askerlerimizi hedef aldı.

Sınırın ötesinde yuvalanan teröristlerin bu saldırısından sonra Türkiye yasa boğulurken hemen misli ile karşılık verildi.

Suriye'nin kuzeyinde PKK hedefleri yerle bir edildi

Düzenlenen operasyonlarda son verilere göre 50'den fazla hedef yok edildi, 56 terörist de öldürüldü.

Mehmetçik terör hedeflerini vurdukça ses, PKK'nın siyasi temsilcisi DEM Parti'den geldi.

"Sınır ötesi operasyonları derhal durdurun"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, operasyonların durdurulmasını istedi.

Basın toplantısında konuşan Hatimoğulları şöyle konuştu:

Bizler hep söyledik, DEM Parti olarak hep dedik ki ‘Sınır ötesi operasyonları derhal durdurun. Libya’da ne işiniz var? Irak’ta Suriye’de ne işiniz var?' İnanın iktidar bundan acayip rahatsız oldu. Her seferinde sınırı sınırın ötesinde koruyacağız diyerek Türkiye’yi daha güvenliksiz bir hale getirdiler. Ve bir kez daha soruyoruz hakikaten ne işiniz var?