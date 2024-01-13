Türkiye şehitlerine ağlıyor...
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman Mehmetçik şehit düştü.
Türk Silahı Kuvvetleri ise bölgedeki terörist hedeflere yönelik hava harekatı gerçekleştirerek, şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı.
9 kahraman Mehmetçik'in hesabı sorulurken, şehitlerimizin ailelerine ise acı haberler verilmeye başlandı.
Şehit ateşinin düştüğü yerlerden biriyse Ordu oldu...
İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın acı haberi, Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Bolluk Mahallesi'nde oturan ailesine ulaştı. Aileye haberi, askeri yetkililer verdi.
Annesi gözyaşlarına boğuldu, eve Türk bayrağı asıldı
Oğlunun şehit olduğu haberini alan Selma Atar ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı.
Şehidin babası, trafik kazasında hayatını kaybetmiş...
Bekar olan şehit Murat Atar'ın 8 aylık eğitimin ardından 2 ay önce göreve başladığı bildirildi.
4 kardeş olan şehit Atar'ın babası Vahip Atar'ın, 2021 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış