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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Tokat'a şehit ateşi düştü!

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Tokat'a şehit ateşi düştü! Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) şehadet haberi baba ocağına ulaştı. Acılı ailenin evine Türk bayrağı asıldı.