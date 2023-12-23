Dün gece gelen şehit haberleri yüreğimizi yaktı.
Irak'ın kuzeyindeki üsse hain terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6 Mehmetçik şehit oldu.
Yasa boğan gelişmenin ardından şehitlerimizin baba evlerine şehadet haberi verildi. Evlerin her biri Türk bayraklarıyla donatıldı.
Acı haber aileye ulaştı...
PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen askerlerimizden biri de Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca idi.
Karaca'nın acı haberi, Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde yaşayan ailesine ulaştı.
Şehidin evine Türk bayrağı asıldı
Şehidin şehadet haberini babası Ahmet Karaca ve annesi Zahide Karaca'ya Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Tokat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük verdi.
Şehidin evli olmadığı ve 7 kardeşi olduğu öğrenildi.
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