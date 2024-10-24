Türkiye, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırı ile sarsıldı.

Dün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine hain bir terör saldırısı gerçekleşti.

Bu saldırının ardından 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 vatandaşımız da yaralandı.

Şehitlerimiz bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Şehit haberini tv100 Ana Haber’de sunan Kübra Par'ın şehitlerimizin hayatını anlattığı sırada adeta kelimeler boğazında düğümlendi.

"TÜRKİYE'NİN YETİŞTİRDİĞİ PIRIL PIRIL BİR MÜHENDİSTİ, NE İSTEDİNİZ BU KADINDAN"

Duygusal anlar yaşayan Par, Şehit düşen Zahide Güçlü Ekici’nin hikâyesini anlatırken, şu ifadeleri kullandı:

Evlilik yıl dönümünde eşinin gönderdiği çiçeği almaya giderken teröristlerin hedefi oldu. O saldırı bu ülkenin yetiştirdiği başarılı bir mühendis kadını sevdiklerinden ve bizden aldı. Ben bu hikâyeyi sadece Türkiye’ye değil tüm dünyaya duyurmak istiyorum.



Terör örgütü PKK’ya ‘bağımsızlık mücadelesi veren kahramanlar’ muamelesi yapan bir takım şerefsizler var ya bu kadının hikayesini izlesinler. Bu kadın Türkiye’nin yetiştirdiği pırıl pırıl bir mühendisti ne istediniz bu kadından.