Türkiye şehitlerini uğurladı! Öğrencilerden son görev: Saygı duruşunda bulundular... Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasıyla haftanın ilk gününde okula yönelen öğrenciler, saygı duruşu ile şehitlerini andı. İşte yurdun dört bir yanından o kareler...

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AA & Ensonhaber

Türkiye, 9 şehit haberi ile yasa büründü.

12 Ocak’ta şehadet makamına erişen kahramanlarımız, dün son yolculuklarına uğurlandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlerimiz için 15 Ocak Pazartesi (bugün) günü bayrak töreni öncesinde tüm okullarda saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Öğrencilerden şehitler için saygı duruşu

Açıklama sonrasında yeni haftanın ilk gününde okula giden öğrenciler, şehitlerini andı.

Türkiye’nin dört bir yanında öğrenciler, şehitler için saygı duruşunda bulundu.

Bu kapsamda Ankara Altındağ Şehit İbrahim Ateş Anadolu Lisesi'ne giden Yusuf Tekin, burada öğrencilere eşlik etti.

"Çocuklarımızın vatan sevgisini gelecek kuşaklara taşımak görevimiz"

Saygı kuruşu ve İstiklal Marşı okumasının ardından açıklamalarda bulunan Yusuf Tekin, şu ifadeleri aktardı;

Milli Eğitim Bakanı olarak başka bir görevimiz daha var. Bu ülkenin birliği beraberliği bu ülkede yaşayan çocuklarımızın vatanlarına milletlerine sevgisini saygısını gelecek kuşaklara taşımak bakanlık olarak bizim en temel görevlerimizden bir tanesi.

"Bu ülke 7'den 70'e vatan toprağını savunacaktır"

Bugün bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Allah bizlere böyle acıları bir daha yaşatmasın. Şu mesajı hep beraber vermiş olduk; Bu ülke 7'den 70'e bütün gençleriyle vatandaşlarıyla bir bütün olarak vatan toprağını savunacaktır, her türlü fedakarlığı yapacaktır

İşte yurdun dört bir yanındaki öğrencilerin şehitlerine saygı duruşu;

İstanbul

Osmaniye

Malatya

Kırşehir

Kayseri

Edirne

Gaziantep

Zonguldak

Adıyaman

İzmir

Ağrı

Bitlis

Muş

Bayburt

Kahramanmaraş

Kilis

Kocaeli

Niğde