Türkiye, 9 şehit haberi ile yasa büründü.
12 Ocak’ta şehadet makamına erişen kahramanlarımız, dün son yolculuklarına uğurlandı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlerimiz için 15 Ocak Pazartesi (bugün) günü bayrak töreni öncesinde tüm okullarda saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
Öğrencilerden şehitler için saygı duruşu
Açıklama sonrasında yeni haftanın ilk gününde okula giden öğrenciler, şehitlerini andı.
Türkiye’nin dört bir yanında öğrenciler, şehitler için saygı duruşunda bulundu.
Bu kapsamda Ankara Altındağ Şehit İbrahim Ateş Anadolu Lisesi'ne giden Yusuf Tekin, burada öğrencilere eşlik etti.
"Çocuklarımızın vatan sevgisini gelecek kuşaklara taşımak görevimiz"
Saygı kuruşu ve İstiklal Marşı okumasının ardından açıklamalarda bulunan Yusuf Tekin, şu ifadeleri aktardı;
Milli Eğitim Bakanı olarak başka bir görevimiz daha var. Bu ülkenin birliği beraberliği bu ülkede yaşayan çocuklarımızın vatanlarına milletlerine sevgisini saygısını gelecek kuşaklara taşımak bakanlık olarak bizim en temel görevlerimizden bir tanesi.
"Bu ülke 7'den 70'e vatan toprağını savunacaktır"
Bugün bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Allah bizlere böyle acıları bir daha yaşatmasın. Şu mesajı hep beraber vermiş olduk; Bu ülke 7'den 70'e bütün gençleriyle vatandaşlarıyla bir bütün olarak vatan toprağını savunacaktır, her türlü fedakarlığı yapacaktır
İşte yurdun dört bir yanındaki öğrencilerin şehitlerine saygı duruşu;
İstanbul
Osmaniye
Malatya
Kırşehir
Kayseri
Edirne
Gaziantep
Zonguldak
Adıyaman
İzmir
Ağrı
Bitlis
Muş
Bayburt
Kahramanmaraş
Kilis
Kocaeli
Niğde
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