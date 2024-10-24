Haber Merkezi
Türkiye, şehitlerine ağlıyor...
Türkiye, şehitlerini uğurluyor...
Dün, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine hain bir terör saldırısı gerçekleşti.
Bu saldırının ardından 5 vatandaşımız şehit olurken, 22 vatandaşımız da yaralandı.
ŞEHİTLERİMİZ İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ
Dün gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit olan 5 vatandaşımız için bugün, cenaze töreni düzenlendi.
Şehitlerin cenaze törenleri sırasında isimlerini söyleyen TRT Spikeri Zeynep Bulut, gözyaşlarına boğuldu.
"KUSURA BAKMAYIN"
Şehitlerimizin ismini okurken dayanamayan ve gözyaşlarına boğulan Zeynep Bulut, yayını tamamlamakta oldukça zorlandı. Sesi titreyen ve ağlayan Bulut, "Kusura bakmayın duygularıma engel olamıyorum." dedi.
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