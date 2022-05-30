Türkiye, sigara kullanımında zirvede

Türkiye, 15 yaş üstü nüfusta sigara kullanım oranları sıralamasında 1. sırada yer aldı.

Ekonomide yaşanılan hareketlilik nedeniyle yaşanılan fiyat artışlarından sigara da nasibini aldı.

Yapılan zamlar sonrası en ucuz sigara 24 olurken, bu durumun sigaraya olan ilgiyi düşüreceği yönündeydi.

Ancak, yayınlanan veriler sigara kullanım oranın daha da arttığını gösteriyor.

Sigara kullanımında Türkiye zirvede

Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle 15 yaş üstü nüfusta sigara kullanım oranları paylaşıldı.

Oranlara göre, yüzde 28 ile Türkiye listede zirvede yer aldı. Türkiye'yi yüzde 27,6 ile Endonezya ve yüzde 25,8 ile Rusya takip etti.

Habertürk’ün aktardığı verilere göre, sıralama şu şekilde;