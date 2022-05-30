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    Türkiye, sigara kullanımında zirvede

    Türkiye, sigara kullanımında zirvede

    Türkiye, 15 yaş üstü nüfusta sigara kullanım oranları sıralamasında 1. sırada yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 22:22
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 22:34
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    Ekonomide yaşanılan hareketlilik nedeniyle yaşanılan fiyat artışlarından sigara da nasibini aldı.

    Yapılan zamlar sonrası en ucuz sigara 24 olurken, bu durumun sigaraya olan ilgiyi düşüreceği yönündeydi.

    Ancak, yayınlanan veriler sigara kullanım oranın daha da arttığını gösteriyor.

    Sigara kullanımında Türkiye zirvede

    Dünya Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle 15 yaş üstü nüfusta sigara kullanım oranları paylaşıldı.

    Oranlara göre, yüzde 28 ile Türkiye listede zirvede yer aldı.  Türkiye'yi yüzde 27,6 ile Endonezya ve yüzde 25,8 ile Rusya takip etti.

    Habertürk’ün aktardığı verilere göre, sıralama şu şekilde;

    • Türkiye: Yüzde 28
    • Endonezya: Yüzde 27,6
    • Rusya: Yüzde 25,8
    • Yunanistan: Yüzde 24,9
    • Şili: Yüzde 24,5
    • Fransa: Yüzde 24
    • Çin: Yüzde 21,5
    • Slovakya: Yüzde 21
    • Avusturya: 20,6

    Türkiye, sigara kullanımında zirvede #1


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