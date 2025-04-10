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Haber Merkezi

Türkiye, kendi enerji bağımsızlığı için yerli ve milli kaynaklarda başlattığı aramalara yeni bir uluslararası saha ekliyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Somali Petrol Otoritesi yeni bir anlaşmaya daha imza attı.

Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin gelecek aylarda Somali'de üç kara sahasında petrol ve gaz arama faaliyetlerine başlayacağını bildirdi.

Bakan Bayraktar, yapılan "Somali Kara Alanlarında Hidrokarbon Arama ve Üretim Anlaşması İmza Töreni'nde" detayları anlattı:

"3 SAHADA FAALİYETLER DEVAM EDİYOR"

Geçtiğimiz yıl malumuz bir ekim ayında Oruç Reis Sismik Gemimiz orada faaliyetlerine hala devam ediyor. 3 sahada yaklaşık 15 bin kilometrekarelik 3 deniz sahasında 3 boyutlu sismik faaliyetlerimiz şu anda devam etmekte. Yüzde 78 oranında projemiz tamamlanmış aşamada. İnşallah mayıs ayı içerisinde oradaki sismik faaliyetleri tamamlamış olacağız.

"ÇALIŞMALARA YENİ BİR HALKA EKLEDİK"

Bunun neticesinde de sondaj aşamasıyla ilgili kararımızı oluşturmuş olacağız. Somali ilişkilerimiz ilerliyor. Çalışmalarımıza yeni bir halka ekledik. Türkiye Petrolleri ile Somali Petrol Otoritesi arasında kara sahasında bir ortalık gerçekleşti ve bir üretim paylaşım anlaşması.

"GAZ VE PETROL ARAYACAĞIZ"