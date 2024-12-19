Türkiye, Somali'de roket üssü kuracak

Haber Merkezi

Uzun yıllar boyunca sömürü altında yaşayan Afrika ülkeleri, Avrupa ülkelerinin sömürgeciliğinden bıktı.

Son dönemde yerel yönetimler güçlenirken başta Fransa olmak üzere Avrupa güçleri, kara kıtadan kovuluyor.

Bu süreçte ise Türkiye, Osmanlı'dan bu yana insani ilişkiler içinde olduğu kıta ülkeleriyle bağlarını güçlendiriyor.

AFRİKA'DA OYUN KURUCU YENİ GÜÇ TÜRKİYE

Tabii bir yandan da Türkiye, Afrika'da kazan-kazan prensibini benimseyerek, ilişkilerini kardeşlik, samimiyet, karşılıklı yarar, anlayış çerçevesinde inşa ediyor.

Hal böyle olunca Afrika'da yapılan yatırımların ve bölgedeki sorunların çözümünde öncü rol oynayan Türkiye, son dönemde Somali ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlığı noktalayacak bir arabuluculuk hamlesi yaptı.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI AÇIKLADI: TÜRK UYDULARINA FIRLATMA İÇİN EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ

Türkiye'nin Afrika'daki popülaritesi ve çalışmaları giderek artarken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, başkent Mogadişu’da düzenlenen bir etkinlikte Türkiye’nin uzay programını ilerletmek için Somali’de bir roket fırlatma tesisi inşa etmeye başladığını açıkladı.

Projenin ülkedeki istihdam ve gelir yaratmaya yardımcı olacağını vurgulayan Mahmud, “Türk uyduları için bir fırlatma rampasına ev sahipliği yapmak, yaratacağı milyarlarca dolar ve fırsatlardan bile daha önemlidir” diye konuştu.

ONAY ÇIKTI

Öte yandan Türkiye’nin Somali’deki uzay üssü projesi daha önce de uluslararası medyada yer almış, Somali Parlamentosu’ndan onay çıktığı belirtilmişti.

Projenin balistik füze test sahasını da içerdiği aktarılmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2022’de yerli üretim Tayfun füzelerinin menzilinin 560 kilometrenin üzerine çıkarılması için çalışmalar yapıldığını duyurmuştu.

ATIŞ İÇİN İDEAL BİR KONUMDA: BAŞKA BİR YERLEŞİM YERİNE DÜŞME RİSKİ TAŞIMIYOR

Ayrıca Somali’nin Ekvator çizgisine yakınlığıyla Afrika anakarasının doğu ucundaki konumunun uzay fırlatmaları ve Hint Okyanusu’na doğru atışlar için ideal olduğu değerlendiriliyor.

Böylelikle tesisten fırlatılacak roketlerin parçaları yerleşim yerlerine düşme riski taşımıyor.

Diğer yandan Türkiye, Somali'de sondaj faaliyetleri de yürütüyor.

SOMALİ'DE BULUNAN PETROL YATAKLARI

Bu kapsamda Somali'yle mart ayında imzalanan "Somali Kara ve Açık Deniz Blokları Alanında Mutabakat Zaptı" kapsamında görev alan Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali'ye doğru yola çıkmıştı.

Somali'de sondaj faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis, 3 deniz yetki alanında petrol ve doğalgaz için sismik çalışma yapıyor.

Bir yandan çalışmalar sürerken diğer yandan Somali'de önemli petrol yataklarının olduğu tahmin ediliyor.

SÖMÜRGE OLMASINDAN DOLAYI ÇALIŞMALAR İLERLEYEMEDİ

Ülkenin petrol arama geçmişine bakıldığında açıklarda petrol arama çalışmaları 1945'te başladı ise de sömürge olmasından dolayı ilerlenemedi.

1990'lara kadar sadece 6 kuyuda çalışma yürütülen ülkede, 2010'ların başında güneyindeki Mozambik ve Tanzanya'nın açıklarında yer altı kaynakları tespit edildi.

Bu aşamada Somali açıklarının, Yemen açıklarına benzeyen bir jeolojiye sahip olduğunu belirlendi.

Suların altında en az 2,7 milyar varillik bir petrol yatağı olabileceği değerlendirildi.

30 MİLYAR VARİLLİK POTANSİYEL

Somali şirketi de o güne kadar fark edilmemiş olan üç alanda daha petrol olabileceğini duyurdu.

İngiliz Spectrum Geo şirketiyle anlaşarak petrol arama faaliyetlerine hız kazandırdı.

2015'te çalışmalarına başlandı, Şubat 2019'da inceleme yapılan 122 bin kilometre karelik bir alanda, risk içermeyen 30 milyar varillik petrol potansiyeli bulunduğu belirlendi.